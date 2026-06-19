Narwal yeni nesil dikey süpürgelerini tanıttı: S20 ve S30 serileri

·29·Teknoloji
Narwal yeni nesil dikey süpürgelerini tanıttı: S20 ve S30 serileri

Ev aletleri pazarında kendine yer edinmiş olan Narwal şirketi, ıslak ve kuru temizleme için tasarlanmış yeni nesil dikey süpürgelerini sergiledi. Narwal S20, S30 ve S20 Pro modellerinden oluşan bu seri, yalnızca yüksek gücüyle değil, aynı zamanda AI destekli kirlilik tespit sistemiyle de öne çıkıyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Yeni cihazların temel özelliği, temizlik sürecini tamamen otomatikleştirmeye odaklanmış olmalarıdır. ixbt.com verilerine göre, amiral gemisi olan S20 Pro modeli 20 000 Pa'ya kadar devasa bir emiş gücüne sahip. Bu değer, en ağır atıkların ve halı aralarındaki tozların bile kolayca temizlenmesini sağlıyor.

Yapay Zeka ve Akıllı Temizlik

Narwal S20 Pro modeli, yüzeyin kirlilik seviyesini gerçek zamanlı olarak analiz eden AI DirtSense sistemi ile donatılmıştır. Cihaz, bu teknoloji sayesinde emiş gücünü ve su tüketimini bağımsız olarak ayarlar. Ayrıca, modelde kullanıcı işini önemli ölçüde kolaylaştıran otomatik deterjan dozajlama fonksiyonu bulunmaktadır.

S30 modeli ise özgün tasarımıyla dikkat çekiyor. Gövdesi 180 derece bükülme özelliğine sahip, bu da yatak, kanepe ve diğer alçak mobilyaların altını zorlanmadan temizlemeye yardımcı oluyor. Güç ve teknolojik açıdan amiral gemisi modelin gerisinde kalmıyor.

Hidrolik Kendi Kendine Hareket Mekanizması ve Otonomi

Tüm yeni modeller 4000 mAh kapasiteli batarya ile donatılmış olup, tek şarjla 60 dakikaya kadar kesintisiz çalışma kapasitesine sahiptir. Bu süre, orta büyüklükteki bir evin tamamen temizlenmesi için yeterli kabul edilmektedir. Ayrıca, cihazların kendi kendine hareket mekanizması kullanıcıdan fazla fiziksel güç talep etmez; süpürge kendiliğinden ileri hareket eder.

Temizlik tamamlandığında, cihazlar özel bir baz istasyonuna yerleştirilir. İstasyon, rulo başlıkları otomatik olarak yıkar ve sıcak hava yardımıyla kurutur. Bu işlem, kötü kokuların ve küf oluşumunun önlenmesini sağlar. Temel S20 modeli biraz daha düşük, yani 18 000 Pa güce sahip olsa da, tüm temel kendi kendini temizleme fonksiyonlarını korumuştur.

Özbekistan pazarında bu tür akıllı ev aletlerine olan talebin arttığı bir dönemde, Narwal markasının yeni ürünlerinin Xiaomi ve Dreame gibi rakiplerle ciddi bir rekabete girmesi bekleniyor. Şu an için cihazların küresel satış tarihi ve fiyatları hakkında detaylı bilgi açıklanmadı.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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