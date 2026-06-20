Nothing, CMF Phone 3 Pro Modelinden Vazgeçti: Sebep Bellek Fiyatları

İngiliz teknoloji şirketi Nothing, 2026 yılında bütçe segmentindeki yeni akıllı telefonu CMF Phone 3 Pro modelini piyasaya sürmeyeceğini resmen doğruladı. Markanın önceki modellerinin uygun fiyatları ve özgün tasarımlarıyla kullanıcılar arasında büyük ilgi uyandırmış olması nedeniyle, bu karar ucuz cihazlar pazarında beklenmedik bir gelişme oldu. Ixbt.com haber veriyor.

Şirketin kurucu ortağı Akis Evangelidis, X (eski adıyla Twitter) hesabında yaptığı açıklamada, projenin durdurulmasının temel sebebinin RAM ve depolama bellek çiplerinin fiyatlarındaki keskin artış olduğunu belirtti. Evangelidis, mevcut pazar koşullarında, önceki fiyat-performans dengesini koruyarak yeni bir cihaz üretmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Yapay Zeka ve Bileşen Kıtlığı

ixbt.com verilerine göre, bellek fiyatlarındaki artış doğrudan yapay zeka (AI) altyapısının hızlı gelişimiyle bağlantılı. Veri merkezleri ve AI sistemleri devasa miktarlarda DRAM ve NAND bellek çipi talep ediyor. Bu durum üretim zincirinde kıtlığa yol açarak tüm elektronik endüstrisinde bileşen maliyetlerini yükseltti.

Sonuç olarak, bütçe segmentindeki akıllı telefonlar en büyük darbeyi aldı. Üreticiler için maliyeti artan cihazları düşük fiyata satmak ekonomik olarak verimsiz hale geliyor. Analistler, yakın gelecekte diğer markaların da ultra bütçeli modellerinden vazgeçebileceği veya fiyatlarını önemli ölçüde artırabileceği konusunda uyarıyor.

Nothing temsilcileri, CMF Phone 2 Pro modelinin pazar ve sektör uzmanları tarafından yüksek takdir topladığını hatırlattı. Ancak şirket, sadece "isim olsun diye" yeni bir model çıkarmak istemiyor. Akis Evangelidis'in sözlerine göre şirket, kullanıcılara belirgin bir teknolojik gelişim sunamadığı takdirde ürünü piyasaya sürmemeyi tercih ediyor.

Gelecek Planları ve Pazar Trendleri

Akıllı telefon yönelimi geçici olarak durdurulmuş olsa da CMF markası tamamen kapanmıyor. Şirket, bu marka altında diğer gadget ve aksesuarlar üretmeye devam edeceğini bildirdi. Aynı zamanda, ana Nothing markası altındaki daha pahalı ve yüksek marjlı akıllı telefon üretimi planlandığı şekilde devam edecek.

Bu durum, küresel elektronik pazarındaki ciddi yapısal değişiklikleri yansıtıyor. Sınırlı üretim kapasitesi için verilen mücadelede, tüketici elektroniği değil, daha fazla gelir getiren sunucu ekipmanları ve yapay zeka projeleri galip geliyor. Bu da önümüzdeki aylarda orta ve alt fiyat segmentindeki mobil cihazların azalmasına ve genel ortalama fiyatların yükselmesine neden olabilir.