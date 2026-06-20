VLC Kurucusu, Robot Dünyasını Değiştirecek Kyber Projesini Tanıttı

·3·Teknoloji
VLC Kurucusu, Robot Dünyasını Değiştirecek Kyber Projesini Tanıttı

Dünyaca ünlü VLC Media Player programının kurucusu ve baş geliştiricisi Jean-Baptiste Kempf, teknoloji dünyasında yeni bir devrime imza atıyor. 6 milyardan fazla kez indirilen video oynatıcının yaratıcısı, artık dikkatini robotik ve uzaktan kontrol sistemlerine çevirdi. Yeni girişimi Kyber, önümüzdeki yıllarda sokaklarımızda belirecek milyonlarca robot ve dron için temel altyapı olmayı hedefliyor. Techcrunch.com haberine göre.

Kyber, uzaktaki cihazların gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini sağlayan bir yazılım katmanıdır. Sistemin temelini; video, ses, sensör verilerini ve kontrol komutlarını minimum gecikme (latency) ile senkronize eden bir SDK oluşturuyor. TechCrunch'ın haberine göre, bu projenin yapay zekanın fiziksel dünyaya entegrasyonunda belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Milisaniyelerle Mücadele ve Star Wars İlhamı

Girişimin ismi tesadüfen seçilmedi; bu, Star Wars filmindeki ışın kılıçlarına enerji veren kristallerin adına bir göndermedir. Kempf, gerçek dünyadaki nesnelerin uzaktan kontrolünde her bir milisaniyenin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kyber sistemi, lag veya takılmaları gidermede Kempf'ın streaming teknolojileri konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimine dayanıyor.

Şu anda birçok şirketin kendi uzaktan kontrol sistemleri var, ancak bunlar genellikle birkaç bin cihazla sınırlı. Kyber ise milyonlarca robotun aynı anda yönetilmesine ve onlara yazılım güncellemelerinin iletilmesine olanak tanıyor. Bu durum, özellikle otonom araçlar ve teslimat dronları için hayati bir gereklilik.

Yatırımlar ve Gelecek Planları

Paris merkezli bu girişim, yakın zamanda Lightspeed risk sermayesi fonu liderliğinde 5 milyon dolar yatırım topladı. Bu fonun daha önce Anthropic ve Mistral AI gibi devleri de desteklediği belirtilmelidir. Lightspeed temsilcilerine göre, fiziksel yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun, çalıştığı altyapı kalitesizse beklenen sonucu vermeyecektir.

Kyber, faaliyetlerini şu alanlarda genişletiyor:

  • Savunma ve güvenlik sistemleri;
  • Telekomünikasyon ve iletişim ağları;
  • Endüstriyel robotik;
  • Otonom lojistik ve dron filoları.
Kempf, açık kaynak (open source) yazılım geleneklerine sadık kalarak, Kyber projesinin temel kısmını ücretsiz olarak sunuyor. Gelir ise büyük şirketler için özelleştirilmiş servis hizmetleri ve karmaşık mühendislik çözümleri aracılığıyla elde edilecek. Şirketin şu anda Paris, San Francisco ve Singapur'da ofisleri bulunuyor ve küresel ölçekte müşterilerle çalışıyor.

VLCRobotikKyberYapay ZekaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Intel İşlemcilerde Beklenmedik Sonuç: Core Ultra 7 Modeli Core Ultra 9'u Geride BıraktıIntel İşlemcilerde Beklenmedik Sonuç: Core Ultra 7 Modeli Core Ultra 9'u Geride BıraktıBugün, 05:518849 Tank 5: Projektör, Lazer Mesafe Ölçer ve 17 600 mAh Bataryalı Akıllı Telefon8849 Tank 5: Projektör, Lazer Mesafe Ölçer ve 17 600 mAh Bataryalı Akıllı TelefonBugün, 04:58Bilim İnsanları Sıvı İçinde Tellür Nanotellerin Oluşumunu İlk Kez Canlı İzlediBilim İnsanları Sıvı İçinde Tellür Nanotellerin Oluşumunu İlk Kez Canlı İzlediBugün, 04:29Yapay Zeka ve Ulusal Güvenlik: ABD, Anthropic Modellerinin İhracatını YasakladıYapay Zeka ve Ulusal Güvenlik: ABD, Anthropic Modellerinin İhracatını YasakladıBugün, 03:50Japonya Taksi Pazarında Devrim: Go Şirketi Robotaksileri Devreye AlıyorJaponya Taksi Pazarında Devrim: Go Şirketi Robotaksileri Devreye AlıyorBugün, 02:56Nothing, CMF Phone 3 Pro Modelinden Vazgeçti: Sebep Bellek FiyatlarıNothing, CMF Phone 3 Pro Modelinden Vazgeçti: Sebep Bellek FiyatlarıBugün, 02:50
İlanlarİş birliği
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı