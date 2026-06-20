VLC Kurucusu, Robot Dünyasını Değiştirecek Kyber Projesini Tanıttı

Dünyaca ünlü VLC Media Player programının kurucusu ve baş geliştiricisi Jean-Baptiste Kempf, teknoloji dünyasında yeni bir devrime imza atıyor. 6 milyardan fazla kez indirilen video oynatıcının yaratıcısı, artık dikkatini robotik ve uzaktan kontrol sistemlerine çevirdi. Yeni girişimi Kyber, önümüzdeki yıllarda sokaklarımızda belirecek milyonlarca robot ve dron için temel altyapı olmayı hedefliyor. Techcrunch.com haberine göre.

Kyber, uzaktaki cihazların gerçek zamanlı olarak kontrol edilmesini sağlayan bir yazılım katmanıdır. Sistemin temelini; video, ses, sensör verilerini ve kontrol komutlarını minimum gecikme (latency) ile senkronize eden bir SDK oluşturuyor. TechCrunch'ın haberine göre, bu projenin yapay zekanın fiziksel dünyaya entegrasyonunda belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

Milisaniyelerle Mücadele ve Star Wars İlhamı

Girişimin ismi tesadüfen seçilmedi; bu, Star Wars filmindeki ışın kılıçlarına enerji veren kristallerin adına bir göndermedir. Kempf, gerçek dünyadaki nesnelerin uzaktan kontrolünde her bir milisaniyenin büyük önem taşıdığını vurguluyor. Kyber sistemi, lag veya takılmaları gidermede Kempf'ın streaming teknolojileri konusundaki uzun yıllara dayanan deneyimine dayanıyor.

Şu anda birçok şirketin kendi uzaktan kontrol sistemleri var, ancak bunlar genellikle birkaç bin cihazla sınırlı. Kyber ise milyonlarca robotun aynı anda yönetilmesine ve onlara yazılım güncellemelerinin iletilmesine olanak tanıyor. Bu durum, özellikle otonom araçlar ve teslimat dronları için hayati bir gereklilik.

Yatırımlar ve Gelecek Planları

Paris merkezli bu girişim, yakın zamanda Lightspeed risk sermayesi fonu liderliğinde 5 milyon dolar yatırım topladı. Bu fonun daha önce Anthropic ve Mistral AI gibi devleri de desteklediği belirtilmelidir. Lightspeed temsilcilerine göre, fiziksel yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun, çalıştığı altyapı kalitesizse beklenen sonucu vermeyecektir.

Kyber, faaliyetlerini şu alanlarda genişletiyor:

Savunma ve güvenlik sistemleri;

Telekomünikasyon ve iletişim ağları;

Endüstriyel robotik;

Otonom lojistik ve dron filoları.

Kempf, açık kaynak (open source) yazılım geleneklerine sadık kalarak, Kyber projesinin temel kısmını ücretsiz olarak sunuyor. Gelir ise büyük şirketler için özelleştirilmiş servis hizmetleri ve karmaşık mühendislik çözümleri aracılığıyla elde edilecek. Şirketin şu anda Paris, San Francisco ve Singapur'da ofisleri bulunuyor ve küresel ölçekte müşterilerle çalışıyor.