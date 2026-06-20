Intel İşlemcilerde Beklenmedik Sonuç: Core Ultra 7 Modeli Core Ultra 9'u Geride Bıraktı

Intel'in yeni nesil mobil işlemcilerinin piyasaya sürülmesinin arifesinde teknoloji dünyasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. PassMark benchmark veri tabanında ortaya çıkan ilk test sonuçlarına göre, Core Ultra 7 270HX Plus modeli, kendisinden daha üst segmentte yer alan ve daha pahalı olan Core Ultra 9 275HX işlemcisini geride bırakmayı başardı. Bu durum, alışılagelmiş hiyerarşi kurallarına aykırı olması nedeniyle uzmanların dikkatini çekiyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, yeni Core Ultra 7 270HX Plus tek çekirdekli (single-thread) testte 4908 puan, çok çekirdekli (multi-thread) modda ise 56 088 puan topladı. Bu değerler, önceki Core Ultra 7 265HX modelinden tek çekirdek gücü bakımından yüzde 8, çok çekirdekli performans bakımından ise yaklaşık yüzde 15 daha yüksektir. En dikkat çekici nokta ise, çekirdek konfigürasyonları aynı olmasına rağmen yeni çipin belirgin bir artış göstermiş olmasıdır.

Hiyerarşideki Değişimler ve Teknik Analiz

Normalde Intel ürün gamında Core Ultra 9 serisi her zaman en yüksek frekans ve en fazla çekirdek sayısı ile öne çıkar. Ancak Core Ultra 7 270HX Plus modelinin Core Ultra 9 275HX'i hem tek hem de çok çekirdekli testlerde geçmesi, dahili optimizasyonunun çok yüksek olduğunu gösteriyor. Hatta bu yeni çip, amiral gemisi olarak kabul edilen Core Ultra 9 285HX değerlerine oldukça yaklaşmış durumda.

Bu sonuçlar dizüstü bilgisayar üreticileri ve kullanıcılar için büyük önem taşıyor. Eğer Core Ultra 7 serisindeki bir çip, daha uygun fiyata yüksek performans sunabiliyorsa, bu durum Core Ultra 9 tabanlı pahalı cihazlara olan talebi azaltabilir. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların özellikle oyuncular ve profesyonel tasarımcılar tarafından tercih edildiği göz önüne alındığında, bu modelin en optimum seçim olma ihtimali yüksektir.

Şunu belirtmek gerekir ki, PassMark sonuçları ön gösterge niteliğindedir. Core Ultra 200HX Plus serisi işlemcilerle donatılmış dizüstü bilgisayarlar henüz piyasaya çıkmaya başladı. Gerçek dünya performansı, cihazın soğutma sistemine ve güç tüketimi (TDP) ayarlarına da bağlı olacaktır.

Sonuç olarak, Intel'in "Plus" serisi aracılığıyla mobil işlemci verimliliğini yeni bir seviyeye taşıdığı söylenebilir. Bağımsız uzmanlar tarafından yapılacak nihai testler, bu beklenmedik sonucun ne kadar gerçekçi olduğunu ve Core Ultra 7'nin gerçekten "tahta çıkıp çıkamayacağı" sorusuna kesin yanıt verecektir.