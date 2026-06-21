SpaceX Uzayı Fethetmeye Hazır: Gigabay Kompleksi İnşası Tamamlanıyor

Elon Musk yönetimindeki SpaceX şirketi, en büyük projesi olan Starship roketlerinin seri üretimi yolunda önemli bir aşamaya geldi. Florida'daki Roberts Road bölgesinde yer alan Gigabay kompleksinin ana kısmı tamamlandı ve şu anda binanın çatı kapama çalışmaları başladı. Bu devasa yapı, uzay araçlarının montaj ve servis merkezi olarak hizmet verecek. Ixbt.com haber veriyor.

SpaceX inşaat sahalarını takip eden uzman Julia Bergeron'un verdiği bilgilere göre, Florida'daki Gigabay kompleksinde ana vinçler kaldırıldı; bu da bina iskeletinin tamamen hazır olduğunun göstergesidir. Aynı zamanda, Texas'taki Starbase üssünde de benzer bir Gigabay binası hızla yükseliyor. Şu anda Texas'taki yapı, yükseklik bakımından komşu Megabay kompleksi ile aynı seviyeye ulaştı.

Yılda Bin Roket: Musk'ın Dev Planları

Gigabay projesi sadece sıradan bir hangar değil. Elon Musk'ın belirttiğine göre, bu yapı bazı parametreleri bakımından dünyanın en büyük binalarından biri olacak. Temel amacı, yılda 1000 adede kadar Starship aracının monte edilmesi ve devreye alınmasıdır. Bu üretim kapasitesinin, insanlığın Mars'ı kolonileştirme ve Ay'a düzenli uçuşlar gerçekleştirme planlarını gerçeğe dönüştürmesi bekleniyor.

SpaceX yöneticisi, Starship sisteminin tam kapasiteyle çalışmaya başladığında, şirketin uzaya diğer tüm sağlayıcıların toplamından 100 kat daha fazla yük taşıma kapasitesine sahip olacağını belirtti. Rakipler hızlarını üç kat artırsalar bile, SpaceX uzay lojistiğinde mutlak liderliğini koruyacak.

Altyapı Modernizasyonu ve Yeni Testler

Şu anda Starbase kozmodromunda sadece yeni binalar inşa edilmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut fırlatma rampaları da modernize ediliyor. Özellikle uzmanlar, Liebherr LR11000 model dev paletli vinç yardımıyla Mechazilla kulesinin eski bölümlerini söküyorlar. Bu kule, Super Heavy hızlandırıcıyı ve Starship aracını iniş sırasında havada "yakalamak" için tasarlanmış benzersiz bir sistemdir.

Aynı zamanda, Starfactory fabrikalarında yeni araçların ve hızlandırıcıların test edilmesi, motorların montajı ve su soğutma sistemlerinin kontrol çalışmaları kesintisiz devam ediyor. 2025 yılı boyunca SpaceX, Starship sisteminin beş test uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Gigabay kompleksinin devreye girmesi, SpaceX için sadece teknik bir başarı değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da yeni bir dönemi başlatacak. Roketlerin konveyör yöntemiyle üretilmesi, uzaya çıkış maliyetlerini keskin bir şekilde düşürecek ve yeni nesil Starlink uydularının yörüngeye yerleştirilmesini hızlandıracaktır.