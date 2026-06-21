Samsung, bir dizi akıllı telefon için One UI 9 arayüzünü test etmeye başladı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, yazılım ekosistemini güncellemek için yoğun bir çalışma yürütüyor. Şirket şu anda, Android 17 işletim sistemine dayalı One UI 9 arayüzünü, amiral gemileri ve orta segment modelleri dahil olmak üzere aynı anda birden fazla popüler cihazda test etmeye başladı. Bu adım, kullanıcılara yeni özellikleri daha hızlı sunmayı ve sistem kararlılığını sağlamayı amaçlıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şu an için One UI 9 beta test programı resmi olarak yalnızca Galaxy S26 serisine açık ve bu cihazlar için üçüncü beta sürümü sunuldu. Ancak ixbt.com verilerine göre Samsung, dahili laboratuvarlarında Galaxy S25, Galaxy A16 5G, Galaxy A17 5G, Galaxy A34 ve Galaxy A57 gibi modeller için de yeni yazılım üzerinde çalışıyor. Henüz resmi olarak duyurulmamış olan Galaxy S26 FE modelinin de bu listede yer alması dikkat çekici.

Yeni yazılım sürümleri ve desteklenen cihazlar

Son bilgilere göre Samsung uzmanları; Galaxy Z Fold7 için F966USQUACZF3, Galaxy A56 için A566BXXUBDZFB ve Galaxy S23 serisi için S911BXXUAGZF9 numaralı yazılım sürümlerini hazırlıyor. Bu durum, söz konusu cihaz sahiplerinin önümüzdeki aylarda sistemin önemli ölçüde güncellenmesini bekleyebileceği anlamına geliyor. Şirketin orta segmentteki Galaxy A serisine de amiral gemileriyle birlikte odaklanması, bu modellerin piyasada çok popüler olması nedeniyle kullanıcılar için büyük önem taşıyor.

Ayrıca, geçen yılın amiral gemileri olan Galaxy S24, Galaxy S24+, Galaxy S24 Ultra ve uygun fiyatlı amiral gemisi Galaxy S24 FE için de One UI 9 testleri başladı. Bu modeller için S92xBXXUFEZF7 serisindeki yazılımlar geliştiriliyor. Samsung'un yazılım destek politikasını genişletmesi sayesinde, daha eski modeller de modern özelliklerden mahrum kalmayacak.

Gelecek planları ve tanıtım tarihi

Söylentilere göre, One UI 9 arayüzüyle çalışan ilk cihazlar şirketin yeni nesil katlanabilir telefonları olacak. Söz konusu cihazlar, 22 Temmuz'da Londra'da gerçekleşmesi beklenen Galaxy Unpacked etkinliğinde sergileneceği tahmin edilen Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 ve Galaxy Z Fold8 Ultra modelleridir. Bu akıllı telefonların kutudan doğrudan yeni arayüzle çıkması bekleniyor.

Şu an için Galaxy S26 serisinden sonra hangi modelin açık beta test programına ilk olarak dahil edileceği belli değil. Ancak Samsung'un dahili testleri ondan fazla cihazda aynı anda yürütmesi, şirketin Android 17 tabanlı güncellemeyi kitlesel olarak dağıtmaya ciddi şekilde hazırlandığını gösteriyor. Kullanıcılar güncellemeleri genellikle küresel çıkıştan kısa bir süre sonra almaya başlar.

One UI 9 arayüzünde yapay zeka (Galaxy AI) yeteneklerinin daha da genişletilmesine, görsel tasarımın iyileştirilmesine ve enerji verimliliğinin artırılmasına odaklanılması bekleniyor. Samsung, kullanıcılarına yalnızca yeni cihazlar değil, aynı zamanda kusursuz bir yazılım deneyimi de vaat ediyor.