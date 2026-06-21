AMD Ryzen 9 9900X İşlemcisi Beklenmedik Şekilde "Şişti": Yeni Teknik Sorun

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AMD Ryzen 9 9900X İşlemcisi Beklenmedik Şekilde "Şişti": Yeni Teknik Sorun

AMD'nin en yeni Ryzen 9000 serisine ait amiral gemisi işlemcilerinden biri beklenmedik bir şekilde arızalandı. Reddit forumunda paylaşılan bilgilere göre, Ryzen 9 9900X modelinin sadece çalışmayı durdurmakla kalmadığı, aynı zamanda alt kısmında fiziksel bir deformasyon — karakteristik bir "şişme" oluştuğu tespit edildi. Bu durum, dünya teknoloji topluluğunda yeni nesil çiplerin dayanıklılığı konusunda ciddi soruları beraberinde getiriyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Olay, MSI MAG X870E Tomahawk WiFi anakart tabanlı modern bir bilgisayar sisteminde meydana geldi. Kullanıcı TheImmigrantEngineer'ın ifadelerine göre, bilgisayar aniden kapandı ve yeniden başlatılamadı. Anakarttaki diagnostik gösterge ise "00" hata koduyla merkezi işlemcinin (CPU) çalışmadığını belirtti. Cihaz parçalarına ayrıldığında, işlemcinin kontak kısmında olağandışı bir şişkinlik olduğu anlaşıldı.

Sistem ayarları ve teknik durum

ixbt.com haberine göre, kullanıcı işlemciyi manuel olarak hızlandırmamış (overclock) ve voltaj parametrelerini değiştirmemişti. Sistemde Corsair RM1000x güç kaynağı ve DeepCool tarafından üretilen 240 mm'lik bir sıvı soğutma sistemi kurulu idi. Sadece BIOS ayarlarında, işlemcinin standart limitlerin biraz üzerinde güçle çalışmasına olanak tanıyan Precision Boost Overdrive (PBO) teknolojisi etkinleştirilmişti.

Dikkat çekici olan nokta, sistemde 2026 başında yayınlanan yeni BIOS sürümünün yüklü olmasıdır. Bu durum, sorunun AM5 platformunun ilk dönemindeki yazılımsal hatalarla ilişkilendirilme ihtimalini azaltıyor. İşlemcinin ısı dağıtıcı kapağı dışarıdan sağlam görünse de, altındaki silikon katman ile substrat arasında fiziksel bir bozulma meydana gelmiş.

Sistematik sorun ihtimali

Arızanın kesin nedeni şu an için bilinmiyor. Uzmanlar bunu anakarttaki ani voltaj artışına veya üretim hatasına bağlıyor. Ancak bu, AM5 platformundaki çiplerin şişmesiyle ilgili ilk vaka değil. Daha önce Ryzen 9 7950X3D modelinde de benzer bir durum gözlemlenmişti. O dönemde AMD başlangıçta garanti kapsamında hizmet vermeyi reddetmiş, ancak sosyal medyadaki tepkilerin ardından kararını değiştirmişti.

AMD Ryzen işlemcilere olan talebin yüksek olduğu göz önüne alındığında, kullanıcılara PBO gibi otomatik hızlandırma fonksiyonlarını kullanırken dikkatli olmaları tavsiye edilir. Şu an için AMD bu olayla ilgili resmi bir açıklama yapmadı, ancak mağdur kullanıcı garanti servisine başvuracağını belirtti.

Eğer bu tür vakalar artmaya devam ederse, bu durum AMD'nin yeni Zen 5 mimarisine olan güvene zarar verebilir. Şu an için bu tekil bir vaka gibi görünse de, önceki nesillerdeki benzer sorunlar bunun sistematik bir kusur olabileceğine işaret ediyor.

AMDRyzen 9 9900XTeknolojiİşlemciMSI
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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