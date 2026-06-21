iPhone Kullanıcıları İçin iOS 27: Siri Dışında Hangi AI Özellikleri Var?

Apple'ın Worldwide Developers Conference etkinliğinde Siri sesli asistanının güncellemesi ana konu olsa da, iOS 27 sistemindeki yapay zeka (AI) stratejisi çok daha geniş bir kapsama sahip. Şirket, kullanıcıları sadece bir botla etkileşime girmeye zorlamak yerine, günlük hayattaki sorunları çözen küçük ama önemli fonksiyonları sistemin tüm bölümlerine entegre ediyor. Apple Intelligence teknolojisi tabanlı bu yenilikler, iPhone'u daha akıllı ve kullanışlı bir cihaza dönüştürüyor. Techcrunch.com haberi veriyor.

Yeni işletim sisteminin en kullanışlı özelliklerinden biri, restoran ve kafelerdeki hesapların otomatik olarak paylaştırılması fonksiyonudur. ixbt.com verilerine göre, kullanıcılar Apple Cash aracılığıyla fişin fotoğrafını çeker veya yükler; Apple Intelligence ise buradaki bilgileri — yemek isimleri, miktar, bahşiş ve toplam tutarı otomatik olarak ayıklar. Ardından, gruptaki arkadaşlara kimin ne sipariş verdiğini belirlemek için bir istek gönderilir ve sistem vergi ile diğer masrafları adil bir şekilde hesaplar.

Güvenlik ve şifrelerin otomatik güncellenmesi

Günümüzde sadece karmaşık şifreler oluşturmak yeterli olmaktan çıktı, çünkü farklı platformlardaki veri sızıntısı (data breach) riski hâlâ yüksek. iOS 27 kapsamında Apple'ın yeni şifreler uygulaması, yapay zeka yardımıyla sadece zayıf şifreleri tespit etmekle kalmıyor, aynı zamanda bunları otomatik olarak güncelleme imkanı sunuyor. AI, kullanıcı adına sitelere girerek risk altındaki şifreleri daha güvenli versiyonlarla değiştiriyor, bu da kullanıcının manuel olarak ek işlem yapma gereksinimini ortadan kaldırıyor.

Mesajlar (Messages) uygulaması da önemli ölçüde akıllandı. Artık sistem sohbetin içeriğini anlıyor ve tek dokunuşla gerçekleştirilebilen (one-tap suggestions) eylemler öneriyor. Örneğin, sohbet ettiğiniz kişi bir şeyi hatırlatmanızı isterse, iPhone anında bu görevi Reminders (Anımsatıcılar) uygulamasına eklemeyi öneriyor. Eğer biri bir toplantı ayarlamak isterse, Calendar (Takvim) uygulamasında bir etkinlik oluşturma butonu beliriyor.

Medya ve akıllı öneri sistemi

Fotoğraflarla çalışırken de Apple Intelligence üstünlüğünü gösteriyor. Eğer bir arkadaşınız geçen etkinlikteki fotoğrafları göndermenizi isterse, sistem anahtar kelimeler, konum ve Photos Library'deki kişi tanıma fonksiyonu aracılığıyla tam olarak gereken fotoğrafları ayıklayıp sunuyor. Bu özellikler şu anda geliştiriciler için beta versiyonunda mevcut olup, sonbahar aylarında geniş kitlelere sunulması bekleniyor.

Genel olarak, iOS 27'deki yenilikler şu alanları kapsıyor:

Restoran fişlerinin Apple Cash aracılığıyla akıllıca paylaştırılması;

Veri sızıntısı olan sitelerde şifrelerin otomatik olarak güncellenmesi;

Mesaj içeriğine bağlı olarak takvim ve anımsatıcıların yönetilmesi;

Fotoğraf kütüphanesinden gerekli içeriğin hızlıca aranması ve paylaşılması.

Bu güncellemeler, Apple'ın yapay zekaya yaklaşımının sadece sohbet botlarıyla sınırlı kalmadığını, aksine işletim sisteminin her bir hücresini kullanıcı için daha faydalı hale getirmeye odaklandığını gösteriyor. Bu kolaylıkların, özellikle şifre güvenliği ve mesaj yönetimi sisteminin, günlük dijital hayatı önemli ölçüde kolaylaştıracağı şüphesizdir.