Dassault Falcon 10X ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İş havacılığında yeni bir dönem

Fransız Dassault Aviation şirketi, en yeni ve en güçlü iş jeti olan Falcon 10X modelini ilk kez havalandırdı. Bu uçuş sadece şirketin tarihinde değil, aynı zamanda tüm dünya özel havacılık segmentinde önemli bir olay haline geldi. Yeni amiral gemisi, teknik kapasitesi ve uçuş menzili ile sektördeki mevcut standartların yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Test uçuşu, Fransa'daki Bordeaux-Mérignac havaalanından gerçekleştirildi ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Ixbt.com'un aktardığına göre, deneyimli pilotlar Sebastien Dupont de Dinesh ve Fabrice Dunyak yönetimindeki uçak havada beklendiği gibi performans sergiledi. Test sırasında uçak 12 200 metre yüksekliğe çıkarak saatte 1000 kilometre (0,82 Mach sayısı) hıza ulaştı. Tüm uçuş sistemleri ve kontrol mekanizmaları başarıyla test edildi.

Teknik Kapasite ve Konfor

Falcon 10X iş jeti, ultra uzun mesafe uçuşlar için tasarlanmıştır. Açıklanan maksimum uçuş menzili 13 900 kilometredir. Bu, uçağın durmaksızın dünyanın en büyük metropollerini, örneğin New York'tan Hong Kong'a veya Paris'ten Santiago'ya bağlayabileceği anlamına geliyor. Bu göstergeler, iş dünyası temsilcileri için zamanın önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar.

Dassault Aviation CEO'su Eric Trappe, bu başarıyı mühendislik ekibinin yıllar süren emeğinin bir ürünü olarak tanımlıyor. Şirket, askeri havacılık (örneğin Rafale savaş uçakları) alanındaki deneyimini sivil havacılığa uygulayarak en üst düzey güvenlik ve aerodinamik sağlamış durumda. Falcon 10X'in şu anda kendi sınıfındaki en geniş ve en konforlu kabine sahip uçaklardan biri olması bekleniyor.

Gelecek Planları ve Rekabet

Şirket şu anda test programını genişletmek üzerinde çalışıyor. İkinci test örneğinin montaj çalışmaları tamamlanmak üzereyken, üçüncü prototip tam donanımlı bir yolcu kabini ile donatılacak. Bu, uçak içindeki tüm konfor özelliklerinin, gürültü seviyesinin ve iklim kontrol sistemlerinin gerçek koşullarda test edilmesi için gereklidir.

Özbek girişimciler ve uluslararası şirketler için de bu haber önem taşıyor, çünkü bölgemizde uzun menzilli iş jetlerine olan talep artıyor. Falcon 10X, teknolojik üstünlüğü ile Gulfstream ve Bombardier gibi devlerin ana rakibi haline gelecek. Uçağın tam olarak hizmete girmesi ve ticari teslimat süreçlerinin önümüzdeki yıllarda başlaması planlanıyor.

Dassault Aviation, 2026 yılında tamamen yeni bir uçak tipini havalandıran tek üretici olarak konumunu güçlendirdi. Bu sadece markanın itibarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş havacılığı pazarında yeni bir teknolojik yarışın başladığının habercisi oluyor.