Dassault Falcon 10X ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İş havacılığında yeni bir dönem

·33·Teknoloji
Dassault Falcon 10X ilk uçuşunu gerçekleştirdi: İş havacılığında yeni bir dönem

Fransız Dassault Aviation şirketi, en yeni ve en güçlü iş jeti olan Falcon 10X modelini ilk kez havalandırdı. Bu uçuş sadece şirketin tarihinde değil, aynı zamanda tüm dünya özel havacılık segmentinde önemli bir olay haline geldi. Yeni amiral gemisi, teknik kapasitesi ve uçuş menzili ile sektördeki mevcut standartların yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Test uçuşu, Fransa'daki Bordeaux-Mérignac havaalanından gerçekleştirildi ve yaklaşık iki buçuk saat sürdü. Ixbt.com'un aktardığına göre, deneyimli pilotlar Sebastien Dupont de Dinesh ve Fabrice Dunyak yönetimindeki uçak havada beklendiği gibi performans sergiledi. Test sırasında uçak 12 200 metre yüksekliğe çıkarak saatte 1000 kilometre (0,82 Mach sayısı) hıza ulaştı. Tüm uçuş sistemleri ve kontrol mekanizmaları başarıyla test edildi.

Teknik Kapasite ve Konfor

Falcon 10X iş jeti, ultra uzun mesafe uçuşlar için tasarlanmıştır. Açıklanan maksimum uçuş menzili 13 900 kilometredir. Bu, uçağın durmaksızın dünyanın en büyük metropollerini, örneğin New York'tan Hong Kong'a veya Paris'ten Santiago'ya bağlayabileceği anlamına geliyor. Bu göstergeler, iş dünyası temsilcileri için zamanın önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar.

Dassault Aviation CEO'su Eric Trappe, bu başarıyı mühendislik ekibinin yıllar süren emeğinin bir ürünü olarak tanımlıyor. Şirket, askeri havacılık (örneğin Rafale savaş uçakları) alanındaki deneyimini sivil havacılığa uygulayarak en üst düzey güvenlik ve aerodinamik sağlamış durumda. Falcon 10X'in şu anda kendi sınıfındaki en geniş ve en konforlu kabine sahip uçaklardan biri olması bekleniyor.

Gelecek Planları ve Rekabet

Şirket şu anda test programını genişletmek üzerinde çalışıyor. İkinci test örneğinin montaj çalışmaları tamamlanmak üzereyken, üçüncü prototip tam donanımlı bir yolcu kabini ile donatılacak. Bu, uçak içindeki tüm konfor özelliklerinin, gürültü seviyesinin ve iklim kontrol sistemlerinin gerçek koşullarda test edilmesi için gereklidir.

Özbek girişimciler ve uluslararası şirketler için de bu haber önem taşıyor, çünkü bölgemizde uzun menzilli iş jetlerine olan talep artıyor. Falcon 10X, teknolojik üstünlüğü ile Gulfstream ve Bombardier gibi devlerin ana rakibi haline gelecek. Uçağın tam olarak hizmete girmesi ve ticari teslimat süreçlerinin önümüzdeki yıllarda başlaması planlanıyor.

Dassault Aviation, 2026 yılında tamamen yeni bir uçak tipini havalandıran tek üretici olarak konumunu güçlendirdi. Bu sadece markanın itibarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda iş havacılığı pazarında yeni bir teknolojik yarışın başladığının habercisi oluyor.

Dassault AviationFalcon 10Xİş JetiHavacılıkTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Polymarket'in sahte bahis videoları için bloggerlara ödeme yaptığı ortaya çıktıPolymarket'in sahte bahis videoları için bloggerlara ödeme yaptığı ortaya çıktıBugün, 21:59Yapay Zeka Patlaması Güney Kore'de Enflasyonu HızlandırabilirYapay Zeka Patlaması Güney Kore'de Enflasyonu HızlandırabilirBugün, 21:55Deniz taşımacılığında devrim: BeHydro 3630 beygir gücünde hidrojen motoru tanıttıDeniz taşımacılığında devrim: BeHydro 3630 beygir gücünde hidrojen motoru tanıttıBugün, 21:22Anthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Çatışma: Yapay Zeka Pazarında Neler Oluyor?Anthropic ve Trump Yönetimi Arasındaki Çatışma: Yapay Zeka Pazarında Neler Oluyor?Bugün, 20:26Tesla otopilotu yine trajediye yol açtı: Texas'ta elektrikli araç eve daldıTesla otopilotu yine trajediye yol açtı: Texas'ta elektrikli araç eve daldıBugün, 20:25iPhone Kullanıcıları İçin iOS 27: Siri Dışında Hangi AI Özellikleri Var?iPhone Kullanıcıları İçin iOS 27: Siri Dışında Hangi AI Özellikleri Var?Bugün, 19:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Google yapay zekası neden kendi adını doğru yazamıyor?
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Pro Çin'de tanıtıldı: 200 MP kamera ve 8000 mAh batarya
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera ve 8600 mAh batarya ile
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
iPhone 18 Pro renkleri belli oldu: Koyu vişne rengi ana trend olacak
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı
8000 mAh batarya ve 200 MP Leica kamera: Xiaomi 17 Max satışa çıktı