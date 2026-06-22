Erkek Sağlığında Yeni Trend: «Sperm Optimizasyonu» Popülerleşiyor

·2·Teknoloji
Erkek Sağlığında Yeni Trend: «Sperm Optimizasyonu» Popülerleşiyor

Batı ülkelerinde, özellikle ABD ve Avrupa'da, erkeklerin üreme sağlığına yaklaşımı kökten değişiyor. Eskiden sadece dar tıbbi çevrelerde tartışılan bir konu, artık kitlesel bir öz-kontrol pratiğine dönüşerek «sperm-maxxing» olarak adlandırılan yeni bir akımı ortaya çıkardı. Erkekler artık sadece genel fiziksel durumlarına değil, sperm kalitesini artırmak için özel diyetlere, takviyelere ve yaşam tarzı deneylerine de ciddi önem veriyor. Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre, bu trendin arkasında büyük bir endüstri oluşuyor. Erkekler; spermatozoidlerin hareketliliği (motility), şekli (morphology), konsantrasyonu ve DNA fragmantasyonu gibi göstergeleri düzenli olarak takip ediyor. Ancak uzmanlar, bu stratejilerin çoğunun bilimsel olarak kanıtlanmadığını ve bazen beklenen sonucu vermediğini vurguluyor.

Tıbbi Gerçekler ve Pazarlama Aldatmaları

Erkekler sıklıkla pahalı vitamin komplekslerine ve biyolojik olarak aktif takviyelere güveniyor. Örneğin, Miami'li 29 yaşındaki finansçı Pachi Peris, her ay çeşitli takviyeler için 250 dolar harcadı; ancak altı aylık denemelerden sonra sorununun takviyelerle değil, cerrahi müdahale gerektiren venlerin genişlemesi olan varikosel ile ilgili olduğu anlaşıldı. Bu durum, birçok «optimizasyon» yönteminin tıbbi teşhisin yerini tutamayacağını gösteriyor.

Kaliforniya Üniversitesi üroloğu Jesse Mills'e göre; kilo kontrolü, sigara ve alkolü bırakmak, uyku düzeni ve stresi azaltmak gibi temel faktörler, herhangi bir takviyeden çok daha etkilidir. Klinik araştırmalar, en çok reklamı yapılan vitamin komplekslerinin bile hamilelik olasılığını artırmada belirgin bir sonuç vermediğini gösteriyor.

Çevresel Faktörler ve Yaşam Tarzı Etkisi

Modern dünyada mikroplastikler ve endokrin bozucu maddeler erkek sağlığı için ciddi riskler oluşturuyor. Bu faktörler oksidatif strese yol açarak doku hasarına ve spermatozoid aktivitesinin azalmasına neden oluyor. Doktorlar, sperm kalitesini artırmak için şu uygulamaları tavsiye ediyor:

  • Akdeniz diyetine uymak;
  • Düzenli fiziksel aktivite;
  • Vücut ısısının aşırı yükselmesinden (sıcak banyolar, sauna) kaçınmak;
  • Zararlı alışkanlıkları tamamen bırakmak.
Şunu belirtmek gerekir ki, spermatozoidlerin gelişim döngüsü yaklaşık 2-3 ay sürer. Bu, bugün başlanan sağlıklı yaşam tarzının sonuçlarının ancak birkaç ay sonra etkisini gösterebileceği anlamına gelir. Aynı zamanda uzmanlar, «kendi kendine tedavi» kapsamında testosteron terapisinin kullanılmasının tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor; bu, organizmanın doğal sperm üretim fonksiyonunu tamamen durdurabilir.

İstatistiksel verilere göre, kısırlık vakalarının %30 ile %50'si erkek faktörüyle ilişkilidir. «Sperm-maxxing» trendi birçok asılsız yöntemi teşvik etse de, olumlu yanı erkeklerin kendi sağlıklarına daha erken yaşta dikkat etmeye başlamalarıdır. Bu da gizli hastalıkların zamanında tespit edilmesini ve tedavi edilmesini sağlar.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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