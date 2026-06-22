Fizikçiler Evrenin En Güçlü Kuvvetini Rekor Hassasiyetle Ölçmeyi Başardı

·26·Teknoloji
Fizikçiler Evrenin En Güçlü Kuvvetini Rekor Hassasiyetle Ölçmeyi Başardı

Fizik dünyasında küresel bir gelişme yaşandı: Bilim insanları ilk kez kuarklar ve gluonlar arasındaki güçlü nükleer etkileşimi belirleyen αs (alfa-s) sabitini doğrudan ölçmeyi başardılar. Nature dergisinde yayınlanan bu araştırma, evreni bir arada tutan temel kuvvetlerden biri hakkındaki algılarımızı kökten değiştirerek, önceki tüm hesaplamalardan birkaç kat daha hassas bir sonuç sundu. Ixbt.com haber veriyor.

Güçlü etkileşim — proton ve nötronların içindeki kuarkları birbirine bağlayan kuvvettir. Doğadaki dört temel kuvvetin en güçlüsü olmasına rağmen, onu incelemek bilim insanları için her zaman zor olmuştur. αs parametresi, kuantum kromodinamiği (QCD) teorisinin temelini oluşturur. Özelliği şudur ki; yüksek enerjilerde bu kuvvet zayıflarken, düşük enerjilerde kuarkların serbest halde gözlemlenmesini imkansız kılacak kadar güçlenir.

Modellerden Vazgeçiş ve Yeni Metodoloji

ixbt.com verilerine göre, şimdiye kadar CERN gibi büyük laboratuvarlardaki ATLAS ve CMS dedektörleri aracılığıyla yürütülen deneyler belirli teorik modellere dayanıyordu. Bu durum, ölçümlerde hata payını artırabiliyordu. Yeni araştırmada ise bilim insanları ilk kez modellerden vazgeçerek, düşük enerjili deneysel verileri örgü kuantum kromodinamiği (lattice QCD) ile birleştirdiler.

Bu yöntemde zaman ve mekan özel bir ağ (örgü) şeklinde yapılandırılır ve QCD denklemleri temel prensipler doğrultusunda doğrudan çözülür. Trinity College profesörü Stefan Sint, tam da bu yaklaşımın kuarkların "hapsedilmesi" (confinement) ile ilgili karmaşıklıkları aşmayı ve ek varsayımlar olmadan kesin rakamlar elde etmeyi sağladığını belirtti.

Elde edilen sonuçlar, yeni sabitin hata payının önceki tüm ölçümlerin toplam hatasından iki kat daha az olduğunu göstermektedir. En önemlisi, mevcut küçük hataların yalnızca istatistiksel karakterde olması ve Monte-Carlo yöntemiyle bağlantılı olmasıdır. Bu da sonucun şeffaflığını ve bilimsel kesinliğini sağlar.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı İçin Önemi

Bu keşif, pratik açıdan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki (LHC) deneyler için çok kritiktir. Artık fizikçiler, proton-proton çarpışmalarını analiz ederken teorik belirsizlikleri önemli ölçüde azaltma imkanına sahip olacaklar. Bu durum, Standart Model dışındaki yeni fizik olaylarını — örneğin karanlık madde veya bilinmeyen parçacıkları — aramada hassasiyeti artırır.

Özetle, αs sabitinin bu kadar yüksek hassasiyetle ölçülmesi, evrenin mikro dünya yasalarını anlamada yeni bir dönem açıyor. Bu sadece teorik fizik için değil, aynı zamanda evrenin oluşumunu ve temel yapısını inceleyen tüm bilim dalları için dev bir adımdır. Artık bilim insanları evreni yöneten kuvvetleri çok daha kesin şekilde öngörebilecekler.

FizikKuantum KromodinamiğiCERNBilimBüyük Hadron Çarpıştırıcısı
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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