Pentagon yapay zekaya geçiyor: 200 saatlik iş artık 5 saatte tamamlanıyor

·38·Teknoloji
Pentagon yapay zekaya geçiyor: 200 saatlik iş artık 5 saatte tamamlanıyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), idari süreçleri hızlandırmak ve belge işleme verimliliğini artırmak amacıyla GenAI.mil adlı özel bir üretken yapay zeka platformunu geniş çapta uygulamaya başladı. Bu teknoloji sayesinde askerler ve sivil personel, Kongre için rapor hazırlamak gibi karmaşık görevleri birkaç kat daha hızlı yerine getirme imkanına kavuştu. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

Ixbt.com'un verilerine göre, yeni sistem halihazırda bakanlığın yaklaşık 1,5 milyon çalışanı tarafından kullanılıyor. Pentagon'un toplam personel sayısının 3,5 milyon kişi olduğunu belirtmekte fayda var. GenAI.mil platformunun temel görevi, her yıl Kongre'ye sunulması zorunlu olan yaklaşık 1400 raporun oluşturulma sürecini kolaylaştırmaktır. Eskiden tek bir belgeyi hazırlamak uzmanlar için 200 çalışma saati gerektirirken, artık yapay zeka bu işi sadece 5 saatte tamamlıyor.

Teknolojik mimari ve Google Gemini entegrasyonu

Geçen yılın aralık ayında kullanıma sunulan GenAI.mil platformu sadece tek bir yazılım değil, çeşitli ticari yapay zeka modellerini birleştiren bir toplayıcıdır. Şu anda sisteme Google Gemini for Government gibi özelleşmiş çözümler entegre edilmiş durumda. Bu yaklaşım, bakanlığın tek bir tedarikçiye bağımlı kalmamasını (vendor-lock) ve en verimli teknolojileri seçebilmesini sağlıyor.

Pentagon yetkililerinin açıklamasına göre, yapay zeka büyük miktardaki veri ve belgeye dayanarak bir rapor taslağı hazırlıyor. Ardından sorumlu personel, hazırlanan metni kontrol edip düzenliyor. Bu yöntem, çalışanları sıkıcı ve tekrarlayan idari işlerden kurtararak zamanlarını daha önemli ve stratejik görevlere ayırmalarını sağlıyor.

İnsan denetimi ve düzenleme

Sistemin başarılı bir şekilde uygulanması, net yönetmelikler ve personel eğitim süreçleri sayesinde gerçekleşti. Eskiden birçok çalışan yapay zekanın nerede ve nasıl kullanılabileceğini bilmezken, merkezi platform ve resmi kurallar bu sorunu çözdü. Pentagon yönetimi, yapay zekanın insanın yerini almayacağını, sadece yardımcı bir araç olduğunu özellikle vurguluyor.

Belgelerin içeriği ve bilgilerin doğruluğu konusundaki nihai sorumluluk yine insana aittir. Yapay zeka tarafından oluşturulan tüm materyaller gönderilmeden önce zorunlu bir kontrolden geçirilir. Bu tür teknolojik yenilikler, sadece ABD savunma sisteminde değil, dünya genelinde kamu yönetiminde yapay zekanın artan rolünü göstermektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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