Almanya “Yapay Güneş” Yolunda Önemli Bir Adım Attı: Yeni Araştırma Merkezi Açıldı

Almanya, enerji sektöründe devrim yaratması beklenen termonükleer füzyon teknolojilerini geliştirmek amacıyla büyük bir projeye imza attı. Rostock Üniversitesi ve Dresden-Rossendorf Merkezi (HZDR) iş birliğiyle, High Energy Density Initiative (HEDI) adlı yeni araştırma merkezi resmen faaliyetlerine başladı. Bu merkez, gelecekteki termonükleer reaktörlerin temelini oluşturacak maddelerin ekstrem durumlarını inceleyecek. Ixbt.com haber veriyor.

HEDI merkezinin açılış töreni bilim, sanayi ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Almanya Federal Araştırma, Teknoloji ve Uzay Bakanı Dorothee Bär, bu merkezin ulusal termonükleer programın kritik bir halkası haline geleceğini vurguladı. Merkez, deney reaktörleri içindeki yakıtın davranışının daha derinlemesine anlaşılmasına yardımcı olacak ve bu da “Yapay Güneş” yaratma yolundaki temel engellerin aşılmasını sağlayacak.

Termonükleer füzyon, uzun süredir insanlık için en gelecek vaat eden enerji kaynağı olarak kabul ediliyor. Geleneksel nükleer santrallerin aksine, atmosfere karbondioksit salmaz ve minimum miktarda radyoaktif atık üreterek sınırsız miktarda elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahiptir. Ancak, bu tür cihazların içinde meydana gelen süreçler henüz tam olarak anlaşılamamıştır; HEDI araştırmaları tam olarak bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

Lazer füzyonu ve ekstrem basınç araştırmaları

Proje kapsamında Haziran ayı başında Yüksek Enerji Yoğunluğu Fiziği Enstitüsü kuruldu. Almanya hükümeti ve Saksonya eyaleti tarafından finanse edilen bu kompleksin inşaatının 2030 yılına kadar tamamlanması planlanıyor. Mecklenburg-Vorpommern bölgesi, bu araştırma kompleksi için yaklaşık 20 milyon euro tutarında yatırım yapacağını açıkladı.

Merkezin ana odak noktalarından biri, atalet hapsi yöntemiyle termonükleer füzyonu gerçekleştirmektir. ixbt.com'un aktardığına göre, bu teknolojide ultra güçlü lazerler yardımıyla yakıt kapsülü sıkıştırılır ve yıldızların merkezindeki gibi ekstrem sıcaklık ve basınç seviyelerine kadar ısıtılır. Bu süreç, maddenin “sıcak ve yoğun madde” olarak adlandırılan sıra dışı durumlarının incelenmesine olanak tanır.

HEDI bilim insanları, milyonlarca ve milyarlarca atmosfer basıncı altında hafif elementlerin davranışlarını analiz edecekler. Bu tür koşullar sadece termonükleer cihazlarda değil, aynı zamanda gaz devlerinde ve diğer ekstrem kozmik nesnelerin derinliklerinde de görülür. Araştırmalar sonucunda elde edilen veriler, gelecekte daha verimli ve güvenilir reaktörlerin tasarlanması için temel teşkil edecektir.

Yeni merkez, araştırmalarında Avrupa'nın en büyük European XFEL röntgen lazeri ve dünya genelindeki diğer bilimsel kuruluşlarla yakın iş birliği yapacak. Ayrıca HEDI, ticari amaçlı lazer termonükleer cihazlar geliştiren Marvel Fusion girişimiyle bir iş birliği sözleşmesi imzaladı. Proje yöneticisi Ronald Redmer'e göre, maddenin ekstrem durumdaki doğasını anlamadan termonükleer enerjinin ticarileştirilmesi imkansızdır.