Xiaomi, HyperOS Destekli Yeni Mijia Pro 508L Buzdolabını Tanıttı

Çinli teknoloji devi Xiaomi, ev aletleri pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, yeni nesil akıllı buzdolabı modeli Mijia Refrigerator Pro 508L'yi tanıttı. Bu cihaz sadece geniş kapasitesiyle değil, aynı zamanda modern HyperOS ekosistemine entegrasyonu ve gelişmiş hava temizleme teknolojileriyle öne çıkıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Mijia Refrigerator Pro 508L, iki farklı tasarımda — geleneksel "Fransız kapılı" ve dört kapılı (cross-door) konfigürasyonlarda üretiliyor. ixbt.com verilerine göre, yeni modelin toplam faydalı hacmi 508 litredir. Bunun 297 litresi ana soğutma bölümüne, 176 litresi dondurucu bölmesine ve 35 litresi sıcaklığı ayrı ayarlanabilen özel bir bölgeye ayrılmıştır.

Global Ion Purification 4.0 ve Hijyen

Yeni modelin temel teknik avantajlarından biri Global Ion Purification 4.0 sistemidir. Xiaomi mühendislerinin belirttiğine göre, bu teknoloji soğutma bölmesindeki havayı sadece üç dakika içinde tamamen temizleyebiliyor. Sterilizasyon işlemi ise yaklaşık iki dakika sürüyor. Bu, ürünlerin daha uzun süre taze kalmasını sağlar ve kötü kokuların oluşmasını önler.

Dondurucu bölmesinde ise gümüş iyon tabanlı antibakteriyel koruma katmanı kullanılmıştır. En önemlisi, ürün kokularının birbirine karışmaması için cihaz bağımsız soğutma sistemiyle donatılmıştır. Yani, soğutma ve dondurma bölmeleri ayrı evaporatörlere, fanlara ve hava kanallarına sahiptir.

Akıllı Ev ve Enerji Verimliliği

Buzdolabı Xiaomi HyperOS Connect platformasını destekliyor. Bu, kullanıcılara cihazı akıllı telefon üzerinden yönetme, sıcaklığı uzaktan ayarlama ve akıllı evin diğer öğeleriyle senkronize etme imkanı tanıyor. Cihaz, gürültü seviyesi sadece 31 desibel olan — neredeyse fark edilmeyen bir seviye — inverter kompresör ile donatılmıştır.

Enerji tüketimi: günlük 0,81 kWh'yi aşmaz;

Dış kaplama: parmak izine, kirlenmeye ve çizilmelere dayanıklı çelik paneller;

Boyutlar: 1925 × 792 × 597 mm.

Fiyat konusuna gelince, dört kapılı modelin tavsiye edilen fiyatı yaklaşık 660 dolar, Fransız kapılı versiyon ise 695 dolar civarındadır. Çin'de devlet sübvansiyonları sayesinde fiyatların daha da düşmesi bekleniyor. Yeni akıllı buzdolabının resmi satışları 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Bu modelin resmi distribütörler veya paralel ithalat yoluyla yaz sonuna kadar Özbekistan pazarına girme olasılığı yüksek.