Baidu Robotaksi Yarışında Waymo'yu Geride Bırakarak Liderliğe Yükseldi

Yapay zeka ve otonom sürüş teknolojileri alanında beklenmedik bir değişim yaşandı: Çinli Baidu şirketi, dünyanın en gelişmiş robotaksi operatörleri sıralamasında ABD'li Waymo projesini geride bıraktı. Road to Autonomy Index platformu tarafından sunulan yeni rapora göre, Baidu Apollo Go hizmeti şu anda küresel ölçekte birinci sırada yer alıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Bu sıralama, Advisory ve Autnmy AI girişimi tarafından geliştirilen üretken yapay zeka sistemi yardımıyla oluşturuldu. Söz konusu indeks her 12 saatte bir güncellenmekte olup şirketlerin mali raporları, güvenlik istatistikleri, ortaklık anlaşmaları ve üretim kapasiteleri gibi açık verileri analiz etmektedir. Sistem sadece veri toplamakla kalmayıp, lisanslı ve ücretli veri tabanlarını kullanarak derinlemesine analizler gerçekleştirmektedir.

Küresel pazardaki güç dengeleri

Robotaksi segmentinde liderliği ele geçiren Baidu'yu, Alphabet (Google) holdingine bağlı Waymo ikinci sırada takip ediyor. İlk beşte ayrıca Çinli Pony.ai ve WeRide şirketleri yer alırken, Elon Musk yönetimindeki Tesla listeyi tamamladı. Bu durum, Çinli teknoloji şirketlerinin otonom araç pazarında ABD devlerine ciddi bir rakip haline geldiğini göstermektedir.

Bölgesel veriler, özellikle Texas eyaletindeki otonom araçlar sicili de ilgi çekici rakamlar sunuyor. Mayıs ayı sonu itibarıyla Waymo filosunu 577'den 620'ye, Tesla ise 42'den 69'a çıkardı. Amazon bünyesindeki Zoox da ölçeğini genişleterek 43 otonom araca sahip oldu. Bununla birlikte, Almanya'nın MOIA'sı ve diğer teslimat robotu üreticileri de pazarda yer edinmeye devam ediyor.

Sektördeki ortaklıklar ve sorunlar

Otonom araç pazarı sadece teknolojik bir yarış değil, aynı zamanda büyük yatırımların merkezi haline geldi. Örneğin, Gatik şirketi PepsiCo ile ABD'de otonom kamyonların devreye alınması konusunda çok yıllık bir sözleşme imzaladı. Öte yandan, Honda ve QuantumScape katı hal piller üzerinde çalışmaya başlarken; Uber, Stellantis ve Wayve robotaksiler geliştirmek için bir ittifak kurdu.

Ancak sektör hala ciddi operasyonel zorluklarla karşı karşıya. ixbt.com verilerine göre Waymo, yol çalışmaları nedeniyle kapalı olan bölgelere girmesi sonucunda 4000'e yakın robotaksiyi çekiciyle çağırmak zorunda kaldı. Ayrıca Dallas'ta Uber üzerinden sipariş edilen bir Avride robotaksisinin karıştığı bir kaza kaydedildi; kaza başka bir sürücünün kural ihlalinden kaynaklanmış olsa da, bu durum sistem güvenliğine olan ilgiyi daha da artırdı.

Tesla şirketi de kendine özgü sorunlarla mücadele ediyor. Çin'de kullanıcılar, sistemin sürücü dikkatini kontrol etme fonksiyonunu plastik aparatlar yardımıyla kandırmanın yolunu buldular. San Francisco Havalimanı'nda ise Tesla araçlarına limuzin hizmeti için lisans verildi, ancak bir şartla: araçlar sadece insan tarafından yönetilmeli, otonom moda izin verilmemeli.