OpenAI, Açık Kaynaklı Yazılımları Korumak İçin Patch the Planet Girişimini Başlattı

·31·Teknoloji
OpenAI, Açık Kaynaklı Yazılımları Korumak İçin Patch the Planet Girişimini Başlattı

Yapay zeka alanında lider şirket OpenAI, açık kaynaklı (open-source) yazılımların güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir küresel proje duyurdu. Patch the Planet adı verilen bu girişim, yazılım kodlarındaki zafiyetlerin tespit edilmesi ve giderilmesinde geliştiricilere destek olmayı amaçlıyor. Bu adım, modern dijital dünyanın temeli sayılan açık kaynaklı projelerin siber saldırılardan korunmasında kritik bir öneme sahip. Techcrunch.com haber veriyor.

Proje kapsamında OpenAI, siber güvenlik alanında uzmanlaşmış Trail of Bits şirketi ile iş birliği yapacak. OpenAI'ın verdiği bilgiye göre, Trail of Bits güvenlik mühendisleri, açık kaynaklı proje yazarlarıyla doğrudan çalışarak potansiyel risk oluşturabilecek kod hatalarını inceleyecekler. Bu süreçte OpenAI'ın Codex Security gibi gelişmiş AI araçlarından etkin bir şekilde yararlanılacak.

Geliştiricilerin yükünü hafifletmek

Günümüzde birçok açık kaynaklı proje yöneticisi, sınırlı kaynaklar ve zaman darlığı altında çok sayıda güvenlik raporunu analiz etmek zorunda kalıyor. Patch the Planet girişimi tam olarak bu yükü azaltmak için geliştirildi. Sistem öyle kurgulanmış ki, güvenlik mühendisleri tespit edilen eksiklikleri geliştiricilere ulaşmadan önce filtreleyerek hazır çözümler (patchler) ve testler geliştirilmesine yardımcı oluyorlar.

Açık kaynaklı yazılımlar, günümüzde ticari yazılım endüstrisinin temel taşı olarak kabul ediliyor. Ancak, bunların merkezi olmayan yapısı ve yeterince denetlenmemesi birçok güvenlik sorununa yol açıyor. Birkaç yıl önce yaşanan log4j olayı buna açık bir örnektir: Yaygın olarak kullanılan açık kaynaklı bir yardımcı araçtaki küçük bir zafiyet, dünya genelindeki büyük şirketlerin sistemlerini riske atmıştı.

Siber suçlara karşı yapay zeka

Son zamanlarda siber suçlular, AI yardımıyla yazılım kodlarındaki zafiyetleri otomatik olarak bulma ve bunları kullanma (exploit) yöntemlerini geliştiriyor. OpenAI ise bu teknolojiyi tam tersine, savunma amacıyla kullanmayı teklif ediyor. Bu yaklaşım, siber suçlarla mücadelede güç dengesini korumaya hizmet ediyor.

Uzmanlara göre, OpenAI tarafından gerçekleştirilen bu hamle sadece teknik bir yardım değil, aynı zamanda rakibi Anthropic şirketinin Mythos gibi güvenlik araçlarına verilmiş uygun bir cevaptır. Özbek geliştiriciler ve yerel BİT sektörü için de bu tür küresel girişimler önemlidir, çünkü ülkedeki birçok kamu ve özel bilgi sistemi tam olarak açık kaynaklı çözümler üzerine kurulmuştur.

Projenin uzun vadede nasıl genişleyeceği ve kaç projeyi kapsayacağı henüz tam olarak açıklanmasa da, başlangıcı açık kaynak topluluğu için büyük bir destek olarak değerlendiriliyor. AI yardımıyla kodların analiz edilmesi ve hataların otomatik olarak düzeltilmesinin, gelecekte yazılım güvenliğini tamamen yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.

OpenAISiber GüvenlikYapay ZekaProgramlamaOpen Source
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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