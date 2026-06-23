Asus ve Acer Almanya Pazarına Döndü: Nokia ile Patent Anlaşmazlığı Sona Erdi

Tayvanlı teknoloji devleri Asus ve Acer, Almanya'da dizüstü bilgisayar ve kişisel bilgisayar satışlarını resmen yeniden başlattı. Birkaç ay süren kısıtlamalar, Finlandiyalı Nokia ile yaşanan patent anlaşmazlığı nedeniyle uygulanmıştı. Bu karar, Avrupa'nın en büyük pazarlarından birinde teknolojik cihaz tedarikinin stabilize olması anlamına geliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Sorunun temelinde HEVC (H.265) video kodek teknolojisi yatıyor. Ocak 2024'te Münih mahkemesi Nokia lehine karar vererek, ilgili lisans sözleşmesi olmayan cihazların Almanya topraklarında satılmasını, ithal edilmesini ve dağıtılmasını yasaklamıştı. Bu yasak önce Acer, ardından Asus ürünlerine uygulandı ve şirketleri stratejilerini gözden geçirmeye zorladı.

Anlaşmazlığı çözmenin iki farklı yolu

Acer, Almanya pazarına dönmek için özgün bir yaklaşım benimsedi. Şirket temsilcilerinin bildirdiğine göre, ürünler artık iki farklı şekilde sunulacak: HEVC desteği halihazırda etkinleştirilmiş cihazlar ve bu kodek olmadan üretilen versiyonlar. İkinci durumda kullanıcılar, H.265 formatıyla çalışmak için üçüncü taraf yazılımları bağımsız olarak yükleyebilecekler.

Asus ise Nokia ile doğrudan bir anlaşmaya varmayı tercih etti. ixbt.com'un bilgisine göre şirket, Nokia ile bir tahkim anlaşması imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında taraflar, Almanya'daki tüm dava süreçlerini durdurmaya veya tamamen sonlandırmaya karar verdi. Bu da Asus cihazlarının herhangi bir teknik kısıtlama olmaksızın pazara dönmesini sağlıyor.

Patent anlaşmazlığının zirve yaptığı dönemde Asus, Almanya'daki resmi çevrimiçi mağazasını kapatmak zorunda bile kalmıştı. Mahkeme kararının yalnızca yeni tedarik edilen ürünleri kapsadığını, perakendecilerin stoklarında bulunan ürünlerin satışını etkilemediğini belirtmek gerekir.

Bu durum, küresel teknoloji pazarında patent haklarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Nokia gibi şirketler, fikri mülkiyetlerinden gelir elde etme konusunda kararlı davranıyor; bu da üreticiler için ek maliyetler veya karmaşık hukuki süreçler doğuruyor.

Özbekistanlı tüketiciler için bu haber dolaylı bir öneme sahip. Almanya pazarı, Avrupa'nın en büyük dağıtım merkezi olarak kabul ediliyor ve oradaki istikrar, küresel fiyatları ve yeni modellerin diğer bölgelere yayılma hızını etkiliyor. Asus ve Acer ürünlerinin ülkemizde de popüler olduğu göz önüne alındığında, üreticilerin hukuki sorunlarını çözmesi, markaların genel istikrarı için olumlu bir sinyaldir.