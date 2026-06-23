Ai+ Şirketi iPhone 17 Stilindeki Nova 2 Serisini Tanıttı

·2·Teknoloji
Ai+ Şirketi iPhone 17 Stilindeki Nova 2 Serisini Tanıttı

Akıllı telefon pazarında yeni bir isim olan Ai+ markası, yeni Nova 2 Neo 5G ve Nova 2 Pro 5G modellerini resmi olarak duyurdu. Bu cihazlar, uygun fiyatları ve beklenmedik teknik özellikleri, özellikle de gelecek iPhone 17 tasarımını andıran dış görünüşleriyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Ixbt.com haber veriyor.

Serinin amiral gemisi olan Nova 2 Pro 5G modeli, 6,9 inç Full HD+ çözünürlüğünde devasa bir ekranla donatılmış. Ekranın 144 Hz yenileme hızına sahip olması, onu oyunlar ve dinamik içerikler için oldukça uygun hale getiriyor. Cihazın performansından MediaTek Dimensity 7100 işlemcisi sorumlu ve bu işlemci 8 GB'a kadar RAM ile destekleniyor.

Teknik Özellikler ve Tasarım Özgünlüğü

ixbt.com verilerine göre, Nova 2 Pro 5G modelinin arka paneli, Apple şirketinin henüz tanıtılmamış iPhone 17 akıllı telefonları hakkındaki sızıntılar temel alınarak tasarlanmış. Ayrıca, gövdenin arka kısmında kullanıcı tarafından özelleştirilebilen LED ışıklar yer alıyor ve bu da cihaza fütüristik bir görünüm kazandırıyor. Kamera sistemi, 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve 13 megapiksellik ön kamera ile tamamlanmış.

Daha sade versiyon olan Nova 2 Neo 5G ise 120 Hz hızında çalışan 6,74 inç HD+ LCD ekrana sahip. İç kısmında MediaTek Dimensity 6300 çipi bulunuyor. Bu modelin temel avantajı, Sony IMX582 sensörüne dayalı 48 megapiksellik ana kamerasıdır. Bellek konusunda ise cihaz 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama ile sınırlı.

Otonomi ve Koruma Sistemi

Her iki akıllı telefon da günümüz standartlarına göre oldukça yüksek kapasiteli sayılan 6000 mAh batarya ile donatılmış. Şarj hızı 18 W ile sınırlı olsa da, yüksek kapasiteli batarya uzun süreli otonomi garanti ediyor. Ayrıca kullanıcılar, hafızayı MicroSD kartlar yardımıyla 2 TB'a kadar genişletebilirler.

Yeni cihazların dikkat çeken özellikleri şunlardır:

  • IP65 standardında neme ve toza karşı koruma;
  • Parmak izi tarayıcısının yan tarafta yer alması;
  • Stereo hoparlörlerin varlığı;
  • NxtQuantum OS arayüzü altında Android 16 işletim sistemi.
Bu markanın Özbekistan akıllı telefon pazarında ortaya çıkışı, uygun fiyatlı segmentteki rekabeti daha da artırabilir. Özellikle büyük ekran ve güçlü batarya tutkunları için Ai+ modellerinin uygun bir seçenek olması bekleniyor. Şimdilik cihazların uluslararası pazara çıkış tarihi ve fiyatları hakkında kesin bilgiler açıklanmadı.

Ai+Akıllı TelefonTeknolojiiPhone 17MediaTek
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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