SpaceX Uzayı Fethetmeye Hazırlanıyor: Gigabay Fabrikası Megabay Yüksekliğini Geçti

Elon Musk tarafından kurulan SpaceX şirketi, uzayın kolonizasyonu yolundaki en devasa projelerinden biri olan Gigabay montaj kompleksinin inşasında yeni bir aşamaya geçti. Söz konusu yapı, sadece teknik kapasitesiyle değil, aynı zamanda benzeri görülmemiş boyutlarıyla da dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor. Şu anda Texas ve Florida eyaletlerinde paralel olarak yürütülen inşaat çalışmaları, Starship roketlerinin seri üretimi için zemin hazırlıyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. .

NASASpaceflight muhabiri Colin Lidtke'nin verdiği bilgilere göre, Texas'taki Starbase bölgesinde yükselen Gigabay binası şimdiden yedinci kata ulaştı. Bu durum, yeni yapının yükseklik bakımından mevcut Megabay montaj hangarlarını geride bıraktığı anlamına geliyor. Belirtmek gerekir ki, SpaceX'in Megabay 1 ve Megabay 2 hangarları yaklaşık 100 metre yüksekliğe sahip olup, şu anda buralarda Starship gemileri ve Super Heavy yükselticileri monte ediliyor.

Üretim Kapasitesi ve Stratejik Önem

Elon Musk'ın sözlerine göre Gigabay, dünyanın en büyük endüstriyel tesislerinden biri haline gelecek. Temel görevi, yılda bin adet Starship roketi üretmekten oluşuyor. Bu devasa rakam, insanlığın Mars'a uçuş ve Ay'da kalıcı üsler kurma planlarını gerçekleştirmek için kritik öneme sahip. İnşaat alanında ağır iş makineleri ve vinçler aralıksız çalışıyor, bu da projenin yüksek hızla ilerlediğini gösteriyor.

Aynı zamanda, Florida'daki Roberts Road sahasında da çalışmalar tamamlanma aşamasında. Burada Gigabay yapısının ana kısımları, buna ek olarak çatı ve katlar arası kaplamalar kuruluyor. İki büyük eyalette aynı anda böyle kapasitelerin devreye girmesi, SpaceX'in uzay endüstrisindeki mutlak liderliğini pekiştirecektir.

Testler ve Gelecek Planları

Şimdiye kadar SpaceX uzmanları, Starship sisteminin (Super Heavy yükseltici ve Starship gemisi) beş başarılı test uçuşunu gerçekleştirdi. Her uçuş, sistemin iyileştirilmesine ve sonraki aşamalara hazırlık yapılmasına olanak tanıdı. 2025 yılında tam olarak kaç adet roketin monte edileceği henüz açıklanmasa da, Gigabay'in devreye girmesiyle bu sayıların keskin bir şekilde artması bekleniyor.

Özbekistanlı teknoloji meraklıları için de bu haber büyük önem taşıyor. Ucuz ve yeniden kullanılabilir roketlerin artması, gelecekte uydu maliyetlerinin düşmesine ve küresel internet kapsamının genişlemesine hizmet edecektir. SpaceX tarafından atılan bu devrim niteliğindeki adımların, önümüzdeki on yıllarda uzay turizmini ve bilimini kesinlikle tamamen yeni bir seviyeye taşıyacağı şüphesizdir.