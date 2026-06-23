Elon Musk'ın Grok Build Aracı Otonom Moda Geçti: Artık İnsan Müdahalesi Olmadan Kod Yazıyor

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Elon Musk'ın Grok Build Aracı Otonom Moda Geçti: Artık İnsan Müdahalesi Olmadan Kod Yazıyor

Elon Musk'ın yapay zeka alanındaki projeleri hızla gelişmeye devam ediyor. X (eski adıyla Twitter) sosyal ağındaki Grok Build platformu yeni bir aşamaya taşınarak, artık kullanıcının minimum katılımıyla karmaşık mühendislik görevlerini yerine getirme yeteneğine kavuştu. Bu güncelleme, yapay zekayı basit bir sohbet botundan tam teşekküllü otonom bir yazılımcıya dönüştürüyor. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com verilerine göre, Grok Build sistemine yeni /goal komutu eklendi. Daha önce kod yazan yardımcılar basit bir chat-bot gibi çalışırken, yani kullanıcı her adımı kontrol edip yönlendirmek zorundayken, yeni modda vurgu görevin bağımsız olarak tamamlanmasına kaydırıldı. Bu da programlama sürecini önemli ölçüde hızlandırıyor ve insan faktörüne olan ihtiyacı azaltıyor.

Otonom Mühendisliğin Yeni İmkanları

Grok Build artık bağımsız bir iş planı oluşturma, büyük görevleri küçük parçalara bölme ve özel kontrol listeleri (check-list) aracılığıyla süreci izleme yeteneğine sahip. Sistem sadece kod yazmakla kalmıyor, aynı zamanda kodu analiz ediyor, hataları düzeltiyor, web sayfalarını kontrol ediyor ve scriptleri çalıştırarak sonucun doğruluğunu onaylıyor. En önemlisi, bir hata oluştuğunda sistem kendini onarabiliyor ve kullanıcı müdahalesi olmadan çalışmaya devam edebiliyor.

Süreci yönetmek için birkaç özel komut seti sunuldu:

  • /goal status — mevcut iş durumunu görüntüleme;
  • /goal pause — süreci geçici olarak durdurma;
  • /goal resume — çalışmaya devam etme;
  • /goal clear — görevi iptal etme.
Bu araçlar, kullanıcının sürecin mantıksal kısmına müdahale etmeden genel kontrolü elinde tutmasını sağlıyor. Bu güncelleme, Grok Build platformunu basit bir iletişim modundan otonom yürütme formatına taşıdı.

Oyun Geliştirme ve Gelecek Perspektifleri

Kısa süre önce sosyal ağlarda Grok Build yardımıyla oluşturulan cyberpunk tarzındaki bir yarış oyunu büyük ilgi uyandırmıştı. Kullanıcı sadece oyun fikrini yazmış, yapay zeka ise bağımsız olarak kodu yazmış ve Grok Imagine aracılığıyla araç tasarımlarını, pistleri ve menü arayüzlerini oluşturmuştu. Bu teknoloji, programlama bilgisi olmayan kişilerin bile karmaşık dijital ürünler yaratmasına olanak tanıyor.

Elon Musk'ın belirttiğine göre, Grok Build ekibi haftada 7 gün ara vermeden çalışıyor ve araç her gün gelişmeye devam ediyor. SpaceXAI tarafından başlatılan bu beta versiyonun, yakın gelecekte yazılım geliştirme alanında devrim yaratması bekleniyor. Yazılımcılar ve girişimciler için bu tür araçların, bir ürünün minimum uygulanabilir versiyonunu (MVP) hızla hazırlamada oldukça faydalı olacağı şüphesiz.

Grok BuildElon MuskYapay ZekaProgramlamaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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