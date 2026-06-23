Elon Musk, yapay zekanın 5 yıl içinde tüm insanlıktan daha zeki olacağını öngördü

Dünyanın en zengin insanlarından biri, Tesla ve xAI'ın kurucusu Elon Musk, yapay zeka (AI) gelişimi konusunda yeni bir sansasyonel açıklama yaptı. Milyardere göre, önümüzdeki 4-5 yıl içinde teknoloji öyle bir noktaya ulaşacak ki, sadece bireyleri değil, tüm insanlığın toplam entelektüel potansiyelini bile geride bırakacak. Ixbt.com haber veriyor.

Bu öngörü, ünlü girişimci Peter Diamandis'in insanlığın Dünya gezegeninin sınırlarının ötesine genişlemesi hakkındaki fikirlerine bir yanıt olarak geldi. Diamandis, kaynak kısıtlılıklarını aşmak ve inovasyonları hızlandırmak için uzayın kolonize edilmesinin gerekliliğini vurgulamıştı. Elon Musk ise bu süreçte insan faktöründen ziyade yapay zekanın rolünün keskin bir şekilde artacağına işaret ediyor.

İnsanlık dehası ve teknolojik sınır

Musk'ın açıklamasına göre, insanlık dehasının imkanları şimdiye kadar nüfus sayısı ve kaynakların kullanım düzeyi ile sınırlıydı. Ancak yapay zekanın hızlı gelişimi bu engelleri ortadan kaldırabilir. Ona göre, hesaplama gücünün ve enerjinin artması sadece teknik bir büyüme değil, keşifler yapmak ve karmaşık sorunları çözmek için insanlığa eşsiz bir yardımcı yaratılmasıdır.

Milyarder daha önce xAI şirketinin 2026 yılına kadar yapay genel zeka (AGI) seviyesine ulaşabileceğini söylemişti. AGI, bir insanın gerçekleştirebileceği her türlü zihinsel görevi üstlenebilen bir sistemdir. Eğer Musk'ın yeni öngörüsü gerçekleşirse, 2029 yılına gelindiğinde AI, tüm dünya nüfusunun kolektif zekasından üstün gelecek.

Güvenlik ve "Terminator" senaryosu

Bununla birlikte Elon Musk, teknoloji devlarını dikkatli olmaya çağırmaktan vazgeçmiyor. Sözlerine göre, AI üzerindeki kontrolün kaybedilmesi trajik sonuçlara, özellikle de ünlü "Terminator" filmi senaryosunun gerçeğe dönüşmesine yol açabilir. Bu nedenle, geliştiricilerin güvenlik meselelerine birinci öncelik vermeleri şart.

Ayrıca girişimci, gelecekte robot sayısının insanlardan daha fazla olacağını ve onların insanlığın tüm ihtiyaçlarını karşılayacağını vurguluyor. Musk bu dönemi "muazzam bir bolluk çağı" olarak adlandırarak, toplumu ekonomik ve sosyal değişimlere hazır olmaya çağırdı. ixbt.com verilerine göre, bu tür değişimlerin iş gücü piyasasını ve günlük yaşam tarzını tamamen değiştirmesi bekleniyor.

Özbek uzmanlar da küresel teknoloji yarışını dikkatle takip ediyor. Musk'ın öngörüleri genellikle iyimser veya aşırı radikal görünse de, ChatGPT ve diğer sinir ağlarının bugünkü başarısı, bu sürecin çoktan geri dönülemez bir hal aldığını gösteriyor.