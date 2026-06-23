Akıllı Telefon Pazarında Devrim: 9000 mAh Bataryalı Cihaz Bekleniyor

·46·Teknoloji
Akıllı Telefon Pazarında Devrim: 9000 mAh Bataryalı Cihaz Bekleniyor

Akıllı telefon endüstrisinde otonomi konusu hala en güncel sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Tanınmış Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre, bu yılın Temmuz ayında piyasaya rekor düzeyde 9000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip yeni bir akıllı telefonun çıkması bekleniyor. Bu değer, modern amiral gemilerinin ortalama kapasitesinin neredeyse iki katıdır. Ixbt.com haberi veriyor.

Üreticinin adı henüz açıklanmasa da, cihazın teknik özelliklerine dair bazı detaylar belli oldu. Yeni akıllı telefon sadece büyük bataryasıyla değil, aynı zamanda dış etkenlere karşı dayanıklılığıyla da öne çıkıyor. Modelin tamamen su geçirmez özelliğe sahip olacağı ve darbelere, yüksekten düşmelere karşı güçlendirilmiş bir koruma sistemiyle donatılacağı belirtiliyor.

Teknik Özellikler ve Performans

Cihazın ekranının 1,5K çözünürlüğe sahip düz bir panel olması bekleniyor. Bu, kullanıcılara yüksek kaliteli bir görüntü sunarken aynı zamanda enerji tüketimini optimize etmeye hizmet ediyor. Ayrıca, kaliteli ses iletimi için akıllı telefona stereo hoparlörler yerleştirilecek. ixbt.com yayınında belirtildiği üzere, cihazın temelini Snapdragon 6 serisinden enerji tasarruflu bir işlemci oluşturuyor.

Snapdragon 6 platformunun seçilmesi tesadüf değil. Bu çipler, ultra yüksek performanstan ziyade daha fazla güç tasarrufu ve kararlı çalışmaya odaklanmıştır. 9000 mAh kapasite ile birlikte bu işlemci, akıllı telefonun şarj edilmeden birkaç gün boyunca çalışmasını sağlayabilir. Bu, özellikle uzun yolculuğa çıkanlar veya ekstrem koşullarda çalışanlar için çok önemlidir.

Sızıntı kaynağı, üreticilerin bununla yetinmeyeceğini vurguluyor. Şu anda laboratuvarlarda 10 000 mAh kapasiteli bataryaya sahip daha da güçlü bir model üzerinde çalışılıyor. Ancak, bu devasa bataryalı versiyonun biraz daha geç tanıtılması planlanıyor.

Digital Chat Station daha önce de teknoloji dünyasındaki önemli gelişmeleri, örneğin Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro modellerinin özelliklerini ve Realme GT 7 Pro akıllı telefonun Samsung ekranla çıkacağını doğru tahmin etmişti. Bu nedenle, bu yeni "enerji devi" hakkındaki haberler de uzmanlar tarafından ciddiye alınıyor.

Özbekistan pazarında da bu tür dayanıklı akıllı telefonlara olan talep yüksek. Özellikle dağlık bölgelerde çalışanlar, gezginler ve kurye hizmeti çalışanları için su geçirmez ve uzun süre şarj tutan cihazlar her zaman ilgi çekmiştir. Temmuz ayında beklenen bu lansman, akıllı telefon pazarında yeni bir trend başlatabilir.

Akıllı TelefonBataryaSnapdragonTeknolojiÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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