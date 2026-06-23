Mikromobilitede Yeni Dönem: Scooter Kiralama İçin Yaş Doğrulama Sistemi Geliyor

Elektrikli scooter ve mikromobilite araçlarının kullanımındaki güvenlik meselesi, Özbekistan da dahil olmak üzere tüm dünyada güncelliğini koruyor. Rusya'nın popüler kicksharing servislerinden biri olan "Yurent", kullanıcıların yaşlarını otomatik olarak kontrol etmeyi sağlayan yeni bir teknolojiyi test etmeye başladı. Max ulusal dijital platformunun "Digital ID" (Dijital Kimlik) sistemi üzerinden gerçekleştirilen bu proje, reşit olmayanların scooter kullanmasını engellemeyi amaçlıyor. Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda bu yenilikçi çözüm, St. Petersburg ve Kaliningrad şehirlerinde pilot olarak devreye alındı. Yıl sonuna kadar, kicksharing servisinin bulunduğu tüm bölgelerde bu sistemin tamamen uygulanması planlanıyor. Bu tür teknolojik yaklaşımlar sadece trafik güvenliğini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda şirketlerin sosyal sorumluluğunu da artırıyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

ixbt.com verilerine göre, kullanıcıların yaşlarını doğrulamak için karmaşık süreçlerden geçmeleri gerekmiyor. Bunun için kicksharing uygulamasındaki "Profil" bölümüne girip, "Digital ID" üzerinden doğrulama butonuna basmaları yeterli. Temel şart, kicksharing uygulaması ve dijital kimlik doğrulama sisteminin aynı telefon numarasına bağlı olmasıdır.

Doğrulama süreci tamamen otomatikleştirilmiştir ve kullanıcıdan ek belge talep edilmez. Önemli olan, bu işlemin bir kez yapılması ve bir sonraki scooter kiralamada tekrarlanmasına gerek kalmamasıdır. Bu durum, kullanıcı deneyimini basitleştirirken, hizmet sağlayıcıya müşterinin gerçek yaşı hakkında kesin bilgi sağlar.

Teknolojinin Gelişim Tarihi

Max platformunun "Digital ID" teknolojisi, ilk olarak Eylül 2025'te yaş sınırı olan ürünlerin satın alma sürecini kolaylaştırmak için sunulmuştu. Daha sonra bu teknolojinin kapsamı genişletildi ve Nisan 2026'dan itibaren otellerdeki hızlı müşteri kayıt (check-in) sistemlerinde de kullanılmaya başlandı.

Özbekistan pazarında da son yıllarda elektrikli scooter kiralama popülerleşiyor. Taşkent gibi büyük şehirlerde scooter kaynaklı trafik kazalarını önlemek için dijital kimlik doğrulama sistemlerinin kurulması konusu gelecekte önem kazanabilir. Şu an için yerel kicksharing servisleri kimlik doğrulamayı temel olarak banka kartları üzerinden gerçekleştiriyor, ancak uluslararası deneyimler özel dijital ID sistemlerinin çok daha güvenilir olduğunu gösteriyor.

Bu gelişme, mikromobilite alanındaki düzenleme süreçlerinin teknolojik çözümlerle uyumlu şekilde geliştiğinin bir göstergesidir. Gelecekte bu tür sistemlerin sadece yaşı değil, aynı zamanda ehliyet sahipliğini de uzaktan kontrol etme imkanı sunması bekleniyor.