Samsung Galaxy A35 için One UI 9 Testleri Başladı: Orta Segment Güncellemesi

·6·Teknoloji
Samsung Galaxy A35 için One UI 9 Testleri Başladı: Orta Segment Güncellemesi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung Electronics, popüler orta segment cihazlarından biri olan Galaxy A35 akıllı telefonu için yeni nesil işletim sistemini hazırlamaya başladı. Şirket sunucularında bu model için tasarlanmış ilk One UI 9 yazılımlarının ortaya çıktığı bildirildi. Bu, söz konusu akıllı telefon kullanıcılarının gelecekte en güncel yazılım özelliklerinden yararlanacağının garantisidir. Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Tarun Vats tarafından paylaşılan bilgilere göre, Samsung'un dahili test sunucularında Galaxy A35 için birkaç test derlemesi tespit edildi. Özellikle A356BXXUAEZF1 ve A356BOXMAEZF1 kodlu versiyonlar, sistemin erken aşama testlerinin devam ettiğini gösteriyor. Ayrıca, SM-A356E model numaralı global versiyon için de özel yazılımlar kaydedildi.

Yazılım Geliştirme Aşamaları

Şu an tespit edilen bu derlemeler yalnızca dahili kullanım ve geliştiriciler için tasarlanmıştır. Bu aşamada sistem kararlılığı, yeni özelliklerin donanımla uyumu ve hata giderme süreçleri yürütülmektedir. One UI 9 arayüzünün, Android işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü üzerine inşa edilmesi bekleniyor.

Özbekistan pazarında da yaygın olarak satılan Galaxy A35 modelinin bu tür erken testlerden geçmesi, yerel kullanıcılar için de sevindirici bir durum. Samsung genellikle amiral gemisi cihazlarına daha fazla öncelik verse de, orta segment temsilcilerinin de en yeni yazılımla donatılması, markanın destek politikasının iyileştiğini gösteriyor.

Ek olarak, Tarun Vats'ın daha önce de Samsung cihazları hakkında bir dizi isabetli tahmin yaptığı belirtilmelidir. One UI 8.0 beta sürümünün çıkış tarihlerini, ayrıca Galaxy S24 ve Galaxy S25 amiral gemilerinin tanıtım tarihlerini ilk açıklayanlardan biri olmuştu. Bu nedenle, One UI 9 hakkındaki haberleri teknoloji topluluğu tarafından güvenle karşılanıyor.

Beklenen Değişiklikler ve Tarihler

Şu an için One UI 9 arayüzünün kendine özgü özellikleri ve tasarım değişiklikleri hakkında detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak uzmanlar, sistemde AI yeteneklerinin daha da genişletilmesine, enerji verimliliğinin artırılmasına ve görsel öğelerin modernize edilmesine vurgu yapılacağını tahmin ediyor.

Akıllı telefon sahipleri için One UI 9'un halka açık beta testleri ve nihai sürümü biraz zaman alacaktır. Öncelikle dahili testlerin tamamlanması, ardından amiral gemisi modeller için güncellemenin sunulması gerekir. Ancak ondan sonra Galaxy A35 gibi orta segment cihazlar yeni sistemi almaya başlayacaktır. Bu süreç genellikle birkaç aydan bir yıla kadar sürebilir.

SamsungGalaxy A35One UI 9Akıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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