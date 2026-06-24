Rosatom Yeni Nesil Atom Enerjisi İçin Büyük Bir Fabrika Kurmayı Planlıyor

Rusya'nın “Rosatom” devlet şirketi, yeni nesil atom enerjisinin geliştirilmesi yolunda dev bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesine odaklanan, ülkenin en büyük yüksek kapasiteli fabrika projesini geliştiriyor. Bu projenin, IV nesil atom enerjisi projelerinin hammadde ile beslenmesinde belirleyici bir öneme sahip olması bekleniyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Şu anda “Rosatom” uzmanları yatırım gerekçelendirme çalışmaları yürütüyor. Bu süreç kapsamında yeni endüstriyel kompleksin kurulacağı alan belirlenecek. İnşaat yeriyle ilgili nihai kararın bu yılın sonuna kadar verilmesi planlanıyor. Rus medya kuruluşları, bu bilgileri şirketin açıklamalarına dayandırarak aktarıyor.

Modüler yapı ve devasa kapasite

Yeni fabrikanın tasarımı modüler sistem temelinde geliştirilecek. Bu durum, gelecekte üretim kapasitesinin aşamalı olarak artırılmasına olanak tanıyacak. Plana göre, ilk modül yılda 400 ton yakıt işleme kapasitesine sahip olacak. Kompleksin tam proje kapasitesine ulaşmasının önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşmesi öngörülüyor.

Söz konusu işletme, hem termal hem de “hızlı” reaktör yakıtlarını yeniden işleme yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Bu, Rusya atom endüstrisinde kapalı nükleer yakıt döngüsüne geçişte kritik bir halka görevi görecek. Devreye alındıktan sonra fabrika altyapısı, rejenerasyon yapılmış nükleer materyallerin yakıt döngüsüne tekrar tekrar dahil edilmesini sağlayacak.

IV nesil teknolojilere doğru

IV nesil atom enerjisi, yakıttan daha verimli kullanım, güvenlik seviyesinin artırılması ve radyoaktif atık miktarının önemli ölçüde azaltılmasını hedefliyor. Rusya, bu alanda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Özellikle Beloyarsk AES'te BN-1200M enerji bloğunun inşasına yönelik ön proje çalışmaları başlatıldı.

Ayrıca Tomsk bölgesinde, dünya pratiğinde ilk kez tek bir sahada BREST-OD-300 reaktörü ve istasyon yanındaki kapalı nükleer yakıt döngüsü kompleksi inşa ediliyor. Yeni kurulacak fabrika, tam olarak bu tür inovatif projelerin istikrarlı yakıtla beslenmesine hizmet edecek.

Özbekistan'ın da enerji dengesini çeşitlendirmek amacıyla atom enerjisini geliştirmeyi planladığı bir dönemde, bölgesel ortak olan “Rosatom”un bu teknolojik başarıları sektör uzmanları tarafından yakından takip ediliyor. Kapalı döngü teknolojilerinin, gelecekte nükleer enerjinin ekolojik temizliğini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.