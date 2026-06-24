Redmi K90 Ultra tanıtıldı: 8500 mAh batarya ve aktif soğutma sistemi

·4·Teknoloji
Redmi K90 Ultra tanıtıldı: 8500 mAh batarya ve aktif soğutma sistemi

Xiaomi'nin alt markası olan Redmi, yeni amiral gemisi Redmi K90 Ultra modelini resmen duyurdu. Bu akıllı telefon, sadece yüksek performansıyla değil, aynı zamanda mobil cihaz pazarında nadir görülen teknolojik çözümleriyle de dikkat çekiyor. Cihazın temel özelliği, benzeri görülmemiş kapasitedeki bataryası ve oyunlar sırasında aşırı ısınmayı önleyen özel fanıdır. Ixbt.com haberi veriyor.

ixbt.com'un verdiği bilgiye göre, yeni amiral gemisi Qualcomm'un en son Snapdragon 8 Elite platformu ile çalışıyor. Bu chipset, yüksek gücünün yanı sıra önemli miktarda ısı yaymasıyla da bilinir. Bu nedenle mühendisler, akıllı telefon gövdesine aktif bir soğutma sistemi entegre ettiler. Yayınlanan fotoğraflarda, kamera bloğunun altında geniş bir hava kanalı olduğu görülüyor, bu da cihazın içinde tam teşekküllü bir soğutucuya işaret ediyor.

Oyun tutkunları için özel çözümler

Şirket temsilcilerinin belirttiğine göre, aktif soğutma sistemi sayesinde Redmi K90 Ultra, en ağır 3D oyunlarda bile 60 dakika boyunca sabit kare hızını (FPS) koruyabiliyor. Bu süreçte işlemci gücünün zorunlu olarak düşürülmesi (throttling) gözlemlenmiyor, böylece kullanıcı dinamik sahnelerde akıcı ve kaliteli grafiklerin keyfini çıkarabiliyor.

Akıllı telefonun dış görünümü de modern trendlere uygun. Cihaz, 6,83 inçlik, ultra ince çerçeveli düz bir ekranla donatılmış. Space Silver renginde sunulan gövdenin arka kısmında yatay yerleşimli büyük bir kamera bloğu yer alıyor. Tasarımın özelliği, hem klasik amiral gemisi hem de oyun cihazı elementlerini birleştirmesidir.

Enerji verimliliği ve fiyat politikası

Redmi K90 Ultra modelinin bir diğer şaşırtıcı yönü ise 8 500 mAh kapasiteli bataryasıdır. Günümüzde çoğu amiral gemisi 5 000 mAh civarındaki bataryalarla sınırlıyken, Redmi kullanıcılarına birkaç günlük otonom çalışma süresi vaat ediyor. Ayrıca cihaz, 100 W gücünde hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Xiaomi başkanı Lu Weibing, sosyal ağlarda akıllı telefon için Çin'de ön siparişlerin başladığını duyurdu. İlk alıcılar için harici batarya ve koruyucu camlar dahil olmak üzere özel bonuslar sunuluyor. Akıllı telefonun fiyatının yaklaşık 3 000 yuan (yaklaşık 440 dolar) civarında olması bekleniyor, bu da onu piyasadaki en uygun fiyatlı ve güçlü amiral gemilerinden biri haline getiriyor.

Yeni modelin resmi tanıtımının 30 Haziran'da yapılması planlanıyor. Bu cihazın Özbekistan pazarına biraz daha geç, muhtemelen farklı bir isimle (örneğin POCO markası altında) girmesi olası. Düşük fiyat ve yüksek teknik özelliklerin uyumu, bu modelin yerel oyuncular ve uzun pil ömrü arayan kullanıcılar arasında popülerleşmesini şüphesiz sağlayacaktır.

RedmiXiaomiAkıllı TelefonTeknolojiSnapdragon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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