Huawei'nin yeni rekoru: Mate 80 serisi satışları 7 milyonu aştı

·38·Teknoloji
Huawei'nin yeni rekoru: Mate 80 serisi satışları 7 milyonu aştı

Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmeye devam ediyor. Şirketin son amiral gemisi serisi olan Huawei Mate 80, kısa sürede piyasada gerçek bir yankı uyandırdı ve satışlarda beklenenden daha yüksek sonuçlar gösteriyor. Bu başarı, markanın hem kendi ülkesinde hem de uluslararası arenada yeniden canlanan gücünün bir göstergesidir. Ixbt.com haber veriyor.

RDObservation analiz ajansının verilerine göre, Huawei Mate 80 serisinin toplam sevkiyat hacmi şimdiden 7 milyon adet sınırını aşmış durumda. 2026 yılının 24. haftası (8–14 Haziran) itibarıyla satılan cihaz sayısı 6,97 milyon adetti. Mevcut büyüme dinamiği göz önüne alındığında, uzmanlar bu rakamın bugün itibarıyla 7 milyonun oldukça üzerine çıktığını vurguluyor.

Satış hızının artışı

Dikkat çekici olan nokta, Huawei Mate 80 serisine olan talebin zamanla azalmak yerine aksine artmasıdır. Rakamlara bakıldığında, 22. haftada 198.400 adet akıllı telefon satılırken, 23. haftada bu rakam 211.400 adede ulaştı. 24. haftaya gelindiğinde ise haftalık satış hacmi yaklaşık 270.000 adede ulaştı. Bu büyüme hızı, yeni amiral gemilerinin kullanıcılar arasında ne kadar popüler olduğunu gösteriyor.

Uzmanların öngörülerine göre, mevcut hız korunursa ve önümüzdeki aylarda çeşitli indirimler açıklanırsa, Mate 80 serisinin toplamda 8–9 milyon adet satılması bekleniyor. En iyimser senaryolarda ise bu rakam 10 milyon sınırına yaklaşabilir. Bu, Huawei için son yılların en başarılı sonuçlarından biri olacaktır.

Fiyat politikası ve gelecekteki riskler

Ancak, bu başarılı gidişat Huawei'nin fiyat politikasındaki değişikliklerden etkilenebilir. Şirket, 1 Temmuz'dan itibaren cihaz fiyatlarında düzenlemeler yapacağını duyurdu. Şu an için bu değişikliklerin tam olarak hangi modelleri kapsayacağı veya yeni Mate 80 serisinin buna dahil olup olmayacağı konusunda kesin bilgi bulunmuyor.

Eğer yeni amiral gemilerinin fiyatı artarsa, bu durum alıcıların ilgisini biraz azaltabilir ve satış hızını düşürebilir. Buna rağmen Huawei, yenilikçi çözümleri ve bağımsız yazılımı ile pazardaki yerini sağlam tutuyor. Özbekistan pazarında da Huawei amiral gemileri, geleneksel olarak yüksek teknolojilere değer veren kullanıcılar arasında saygınlığa sahip.

Sonuç olarak, Huawei Mate 80 serisi şirketin en başarılı projelerinden birine dönüştü. ixbt.com haberine göre, bu akıllı telefonlar sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda pazar konjonktürüne uyumuyla da öne çıkıyor. Gelecek aylar bu seri için belirleyici bir öneme sahip olacak.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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