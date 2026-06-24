Telegram Hindistan'da Yeniden Yayında: Uygulama Google Play Store'a Döndü

·32·Teknoloji
Telegram Hindistan'da Yeniden Yayında: Uygulama Google Play Store'a Döndü

Hindistan hükümeti tarafından uygulanan geçici kısıtlamaların ardından, Telegram haberleşme uygulaması ülkedeki Google Play platformuna resmen geri döndü. Uygulama, birkaç günlük engellemenin ardından yeniden indirmeye açıldı. Bu karar, dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Hindistan'daki milyonlarca kullanıcı için beklenen bir gelişme oldu. Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatalım, Telegram hizmetine yönelik kısıtlamalar bu yılın 16 Haziran tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştı. Buna, tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal yeterlilik sınavı sorularının uygulama üzerinden sızdırılması neden olmuştu. Söz konusu olay sonrası sınav sonuçları iptal edilmiş ve yeniden sınav süreçleri belirlenmişti. Hükümet, durumu kontrol altına almak amacıyla servisin faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

Engelleme Nedenleri ve Mahkeme Kararı

ixbt.com verilerine göre, 17 Haziran'da Telegram hem Google Play hem de App Store mağazalarından kaldırılmıştı. Daha sonra, 19 Haziran'da Delhi Yüksek Mahkemesi hükümetin bu hamlelerini yasal buldu. Mahkeme kararında, ulusal güvenlik ve eğitim sistemindeki şeffaflığı sağlamak için uygulamanın geçici olarak engellenmesi için yeterli gerekçeler olduğu vurgulandı.

Uygulamanın engellenmesi ülkede beklenmedik bir teknolojik trende yol açtı. Bilgiye göre, kısıtlamalar getirildikten sonraki bir gün içinde Hindistan'da VPN uygulamalarının indirilme sayısı 919 000'e ulaştı. Bu, 2025 başından bu yana kaydedilen en yüksek rekor olup, kullanıcıların iletişim araçlarından vazgeçmek istemediklerini gösterdi.

Pavel Durov'un Tepkisi

Telegram kurucusu Pavel Durov, duruma ilişkin yaptığı açıklamada, engellemenin Hindistan'daki yaklaşık 150 milyon kullanıcıyı etkilediğini belirtti. Durov'a göre, bu tür önlemler veri sızıntısı sorununu çözmez, çünkü materyallerin yayılımı sadece diğer platformlara kayar.

Şu anda Android kullanıcıları uygulamayı sorunsuz bir şekilde indirebilirken, iOS cihazlar için App Store mağazasında uygulamanın geri yükleme çalışmaları devam ediyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki saatler içinde Apple cihaz sahipleri de uygulamayı tam olarak kullanma imkanına kavuşacak.

Bu haber Özbekistanlı kullanıcılar için de önem taşıyor, çünkü Telegram ülkemizde en popüler iletişim aracı olarak kabul ediliyor. Küresel ölçekteki bu tür engellemeler, platformun güvenlik politikası ve devletlerle iş birliği konusunu bir kez daha gündeme getiriyor.

TelegramHindistanGoogle PlayPavel DurovTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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