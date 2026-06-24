Akıllı Telefon Dünyasında Devrim: Çin'de 14 000 mAh Kapasiteli Batarya Hazırlanıyor

·35·Teknoloji
Akıllı Telefon Dünyasında Devrim: Çin'de 14 000 mAh Kapasiteli Batarya Hazırlanıyor

Akıllı telefon pazarında otonomi yarışı yeni bir aşamaya geçiyor. Çinli üreticiler sadece şarj hızıyla değil, batarya kapasitesiyle de tüm rekorları kırmaya başladı. Son verilere göre, yakında piyasada benzeri görülmemiş 14 000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip bir akıllı telefonun ortaya çıkması bekleniyor. Ixbt.com haber veriyor.

Tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station'ın verdiği bilgilere göre, bu proje halihazırda NPI (New Product Introduction) aşamasına ulaştı. Bu da cihazın kavramsal fikirden seri üretim hazırlık sürecine geçtiği anlamına geliyor. ixbt.com yayınında, bu teknolojik mucize üzerinde Honor markasının çalışıyor olabileceği belirtiliyor.

Hafif Ağırlık ve Dev Gücün Uyumu

Bu haberin en şaşırtıcı yanı ağırlığıyla ilgili. Normalde bu kadar yüksek kapasiteli bataryalar akıllı telefonu ağır ve kalın bir cihaza dönüştürürdü. Ancak yeni modelin ağırlığının yaklaşık 220 gram civarında olacağı söyleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, yakında tanıtılması beklenen Samsung Galaxy S26 Ultra modeli de 214 gram ağırlığa sahip, ancak bataryası sadece 5000 mAh kapasitede.

Mühendislerin bu sonuca ulaşmak için batarya üretiminde yeni malzemelerden, özellikle silikon-karbon anotlardan faydalandıkları tahmin ediliyor. Bu teknoloji, bataryanın fiziksel boyutunu artırmadan enerji yoğunluğunu önemli ölçüde artırmayı mümkün kılıyor. Honor markasının otonom cihazlarının popülaritesi göz önüne alındığında, bu yenilik kullanıcılar için oldukça ilgi çekici olacaktır.

Rekabet Kızışıyor: Huawei de Geride Kalmak İstemiyor

Sadece Honor değil, Çin'in bir diğer teknoloji devi Huawei de maksimum otonomiye odaklanan kendi modelini geliştiriyor. Sızıntı kaynağına göre, Huawei akıllı telefonu ultra yüksek kapasiteli bataryanın yanı sıra uydu iletişimi ve ekstrem enerji tasarrufu moduyla donatılacak. Bu da cihazın en zorlu koşullarda bile iletişimde kalmasını sağlayacak.

Hatırlatalım, Honor şirketi yakın zamanda 11 000 mAh kapasiteli bataryaya sahip Honor X80 Pro Max modelini tanıtmıştı. Bu cihaz, markanın tarihindeki en dayanıklı akıllı telefonlardan biri haline geldi. Ancak 14 000 mAh'lık yeni projenin bu sonucu da önemli ölçüde geliştirmesi bekleniyor.

Digital Chat Station daha önce Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Pro akıllı telefonlarının özelliklerini, ayrıca Realme GT 7 Pro modelinin Samsung ekrana sahip olacağını doğru bir şekilde tahmin etmişti. Bu nedenle, 14 000 mAh'lık akıllı telefon hakkındaki bilgilerin de yakında doğrulanma ihtimali yüksek. Şu an için cihazın kesin adı ve satış tarihi açıklanmadı.

Akıllı TelefonHonorHuaweiTeknolojiBatarya
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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