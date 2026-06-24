NVIDIA çiplerine Çin'in «karaborsasında» iki katı fiyat isteniyor

ABD tarafından uygulanan katı ihracat kısıtlamalarına rağmen, Çinli teknoloji devleri yapay zeka (AI) sistemlerini geliştirmek için NVIDIA çiplerini yasa dışı yollarla satın almaya devam ediyor. Financial Times'ın haberine göre, bugün Çin'in gizli pazarlarında NVIDIA çiplerine sahip sunucuların fiyatları, ABD'deki resmi fiyatların iki katına ulaştı. Bunu Ixbt.com bildiriyor. .

Özellikle, NVIDIA'nın en yeni B300 mimarisine dayalı sunucuları, yasa dışı kanallar aracılığıyla yaklaşık 7 milyon yuan (veya 1 milyon dolar) civarında fiyatlandırılıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, aynı ürünler ABD'nin yasal tedarik zincirlerinde iki kat daha ucuzdur. Bu durum, Çin'de yüksek performanslı hesaplama gücüne olan açlığın ne kadar şiddetli olduğunu göstermektedir.

Yaptırımlar ve fiyatların keskin yükselişi

Bu yılın Mayıs ayı sonunda ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yeni düzenlemeler durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bu kısıtlamalar, Blackwell ve Rubin gibi gelişmiş çiplerin yabancı yapılar aracılığıyla Çin'e girişini sağlayan mevcut dolaylı yolları neredeyse tamamen kapattı. Sonuç olarak, ürün tedarik riski artarken fiyatlar da gökyüzüne yükseldi.

Uzmanların hesaplamalarına göre, sadece 2025 yılında Çin'e 1 milyar dolarlık NVIDIA çipi kaçak yollarla sokulabilir. Yeni yasaklar akışı tamamen durduramamış olsa da, lojistik zincirlerini önemli ölçüde zorlaştırdı. Buna rağmen, Çinli şirketler yapay zeka yarışında geri kalmamak için her ne pahasına olursa olsun bu çipleri satın almaya hazır.

Yerli üretime yönelim

NVIDIA ürünleri yapay zeka modellerini eğitmede dünya standardı olmaya devam ederken, Çin hükümeti ve özel sektör yarı iletken endüstrisini geliştirmek için büyük miktarda kaynak ayırıyor. Amaç, ABD teknolojilerine olan bağımlılığı azaltmak ve dış kısıtlamalara karşı korunmaktır.

Örneğin, Nio şirketinin başkan yardımcısı Ma Lin, şirketin birkaç yıldır NVIDIA çiplerini kullandığını ve yıllık satın alma hacminin 300 milyon dolara ulaştığını belirtti. Ancak, sürekli kısıtlamalar ve riskler nedeniyle Nio kendi çiplerini geliştirmeye karar verdi. Benzer bir eğilim Çin'in diğer teknoloji şirketlerinde de gözlemleniyor.

Özetle, NVIDIA çipleri etrafındaki «karaborsanın» gelişmesi, küresel teknolojik çatışmanın açık bir örneğidir. Çinli geliştiriciler için bu çipler sadece bir donanım değil, aynı zamanda gelecekteki rekabet gücünü sağlayan stratejik bir kaynağa dönüştü. Bu nedenle, fiyatların iki katına çıkması bile onları durdurmaya yetmiyor gibi görünüyor.