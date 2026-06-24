Çin uzayda yeni bir döneme hazırlanıyor: 7 metrelik yeniden kullanılabilir roket keşfedildi

Çin, uzayı fethetme stratejisini yeni bir aşamaya taşıyor. Ülke uzmanlarının, çapı 7 metre olan, yeniden kullanılabilir yeni nesil bir roket taşıyıcısı geliştirmeye başladığı öğrenildi. Bu projenin, şu an geliştirilmekte olan Long March 10 ile ultra ağır sıklet Long March 9 roketleri arasındaki boşluğu doldurması bekleniyor. Bu bilgiyi Ixbt.com aktarıyor. .

ixbt.com'un verilerine göre, yeni proje hakkındaki haberler birkaç dolaylı kanıtla ortaya çıktı. Özellikle, Çin Havacılık ve Uzay Bilim ve Teknoloji Kurumu (CASC), 7 metre çapındaki yakıt tanklarının kaynağı için özel ekipman satın almaya yönelik bir devlet ihalesi açtı. Ayrıca, Wuxi Parker New Materials şirketi tarafından "önemli bir model" için çapı 7,5 metre olan paslanmaz çelikten dev bir halkanın teslim edilmiş olması da bu bilgileri doğruluyor.

Teknik kapasite ve stratejik yaklaşım

Çin Roket Teknolojisi Akademisi (CALT) tarafından öne sürülen stratejiye göre, ülke uzaya yük taşımada 5, 7 ve 10 metre çapında roket aileleri oluşturmayı hedefliyor. Şu anda 5 metrelik Long March 10 ay programı için hazırlanırken, 10,6 metrelik Long March 9'un 2030'larda uçması planlanıyor. Yeni 7 metrelik sınıf ise alçak dünya yörüngesine 25 tondan 50 tona kadar faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak.

Yeni roketin temel özelliklerinden biri, metan motorlarıyla donatılmış olmasıdır. Tahminlere göre, 80 ton ve 200 ton itiş gücüne sahip YF-209 motorları kullanılacak. Ayrıca, gövde malzemesi olarak alüminyum alaşımları yerine yüksek dayanıklılığa sahip paslanmaz çelik seçildi. Bu yöntem, yapıların daha hızlı ve daha ucuza üretilmesine olanak tanıyor.

Lojistik ve altyapı sorunları

Bu kadar devasa boyutlardaki roketlerin üretimi ve taşınması kendine özgü zorluklar yaratıyor. Çapı 7 metreden büyük yapıların demiryolu veya karayolu ile taşınması imkansızdır. Bu nedenle Çin, bu roketlerin üretimini doğrudan deniz kıyısındaki bölgelerde ve Hainan adasındaki Wenchang uzay üssü yakınında organize etmeyi planlıyor.

Wenchang uzay üssü yönetimi, gelecekte 7 ve 10 metre çapındaki roketler için yeni fırlatma rampalarının inşa edileceğini doğruladı. Mevcut kompleksler şu an için yalnızca 5 metreye kadar olan taşıyıcıları kabul edebiliyor. Uzay üssünün genişletilmesi, Çin'e uzayda büyük uydu takımları oluşturma ve dev istasyonlar kurma konusunda büyük bir avantaj sağlayacak.

Bu projenin hayata geçirilmesi, Çin'in uzaydaki rekabet gücünü önemli ölçüde artıracaktır. Yeniden kullanılabilir teknolojiler, uçuş maliyetlerini düşürerek uzaya yük taşımayı daha kitlesel ve erişilebilir hale getirecektir. Bu da karşılığında Çin'in küresel uzay yarışındaki konumunu güçlendirmeye hizmet edecektir.