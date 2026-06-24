Lojistikte Devrim: Samsara, Yük Hırsızlığını Önleyen Akıllı Etiketi Tanıttı

·52·Teknoloji
Lojistikte Devrim: Samsara, Yük Hırsızlığını Önleyen Akıllı Etiketi Tanıttı

Küresel lojistik ve taşımacılık sektörü bugün ciddi bir sorunla karşı karşıya: Yüklerin limanlar veya dağıtım merkezleri arasındaki hareket sırasında kontrolden çıkması ve çalınma vakaları artıyor. Suçlular giderek daha karmaşık yöntemler kullanırken, Samsara şirketi bu soruna yenilikçi bir çözüm sundu. Şirket, herhangi bir yüke yapıştırılabilen, basit bir kartvizit boyutundaki yeni Samsara Tracking Label cihazını duyurdu. Techcrunch.com haberi veriyor.

Bu yeni teknoloji görünüşte basit bir yük etiketine benzese de, içinde kompakt bir çinko (zinc) pil ve Bluetooth Low Energy (BLE) modülü yer alıyor. TechCrunch'a verilen özel bir röportajda Samsara Başkan Yardımcısı David Gal, söz konusu etiketin yüklerin gerçek zamanlı konumunun izlenmesine olanak tanıdığını ve en önemlisi, tek kullanımlık olarak tasarlandığını belirtti.

Teknolojik Üstünlük ve Ağ Kapasitesi

Samsara Tracking Label cihazının temel farkı ve avantajı, şirketin mevcut ekosistemine entegre edilmiş olmasıdır. Samsara, yıllar boyunca dünya çapında milyonlarca sensör ve kamera ağından oluşan bir altyapı kurdu. Yeni etiket tam olarak bu altyapıyı kullanıyor: Yoldaki herhangi bir Samsara cihazı, yakındaki etiketin sinyalini yakalar ve kesin koordinatlarını sisteme gönderir.

Şirketin daha önce sunduğu Asset Tag gibi cihazlar oldukça büyük ve pahalıydı, bu nedenle onları yalnızca çok değerli yüklere yerleştirmek ekonomik olarak mantıklıydı. Ayrıca, eski cihazların teslimat tamamlandıktan sonra geri alınması gerekiyordu. Yeni Tracking Label ise o kadar ucuz ve kompakt ki, orta değerli tek kullanımlık gönderilere bile yapıştırılabilir.

Güvenlik ve Lojistik Kontrol

Yük hırsızlığı meselesi sadece maddi zarar değil, aynı zamanda marka itibarına da zarar verir. Örneğin, yakın zamanda ünlü Guy Fieri'ye ait 24 bin şişe tekila ürününün kaybolması, lojistik zincirindeki boşlukları açıkça ortaya koydu. Samsara tarafından sunulan çözüm, tam olarak bu tür "kara delikleri" kapatmaya hizmet ediyor.

Şirket, ağını sadece izleme için değil, başka amaçlar için de kullanıyor. Mayıs ayında tanıtılan Ground Intelligence araç seti, AI yardımıyla yollardaki çukurları ve tehlikeli bölgeleri gerçek zamanlı olarak tespit etmeyi sağlıyor. Yeni akıllı etiketler ise bu akıllı sistemin mantıksal bir devamı olup lojistik sürecini tamamen şeffaf hale getiriyor.

Özbekistan gibi transit ve lojistik potansiyeli yüksek ülkeler için de bu tür teknolojiler oldukça önemlidir. Yüklerin güvenliğini sağlamak ve onları gerçek zamanlı olarak izlemek, uluslararası ticari ilişkilerde güveni artırır. Samsara Tracking Label gibi çözümlerin gelecekte taşımacılık maliyetlerini düşürmesi ve kayıpları önlemesi bekleniyor.

SamsaraLojistikTeknolojiBluetoothGüvenlik
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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