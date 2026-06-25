Cerebras Hisseleri Sert Düştü: Yapay Zeka Devi Yatırımcıları Neden Korkuttu?

·47·Teknoloji
Cerebras Hisseleri Sert Düştü: Yapay Zeka Devi Yatırımcıları Neden Korkuttu?

Yapay zeka çipleri üreticisi Cerebras Systems, ilk çeyreğe ilişkin olumlu mali raporlar açıklamasına rağmen, piyasa kapanışı öncesinde hisseleri yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Yatırımcıların bu tepkisinin nedeni, şirketin gelecekteki brüt kâr marjı (gross margin) öngörüleri oldu. Bu durum, teknoloji devleri için bile borsa beklentilerinin ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Techcrunch.com haber veriyor.

ixbt.com verilerine göre Cerebras, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 artışla 193 milyon dolar gelir elde etti. Ayrıca şirketin net zararı da önemli ölçüde azalarak 23,9 milyon dolardan 14 milyon dolara geriledi. Ancak bu olumlu göstergeler, hisse fiyatlarındaki düşüşü durdurmaya yetmedi.

Marj Meselesindeki Belirsizlik

Temel sorun, şirketin bu yıl için brüt kâr marjı öngörüsünü yüzde 38-41 civarında belirlemiş olması. Oysa ilk çeyrek sonu itibarıyla bu oran yüzde 47 olarak gerçekleşmişti. Yatırımcılar, karlılıktaki bu düşüşü olumsuz bir sinyal olarak algıladı ve sonuç olarak hisse fiyatları şirketin IPO (halka arz) fiyatına yaklaştı.

Cerebras CEO'su Andrew Feldman, CNBC kanalına verdiği röportajda yatırımcıların durumu yanlış anladığını vurguladı. Feldman'a göre, marjlardaki geçici düşüş şirketin stratejik genişleme planlarıyla ilgili. Şirket, veri merkezlerini kurma sürecinde müşteri taleplerini daha hızlı karşılamak için kendi ekipmanlarını büyük müşterilerinden birinden geçici olarak kiralamaya karar verdi.

Stratejik Karar ve Sonuçları

Kendi ürününü geri kiralamak gibi sıra dışı bir adım, şirkete yeni kapasiteler devreye girene kadar zaman kazandırıyor. Ancak kiralama maliyetleri, bu yılki kâr marjı üzerinde baskı oluşturuyor. Yönetime göre bu durum kısa vadeli bir mali kayıp olsa da, uzun vadede pazar payını güçlendirmeye hizmet edecek.

Cerebras, şu anda NVIDIA gibi pazar liderleriyle rekabet etmeye çalışan en gelecek vaat eden yapay zeka girişimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şirketin devasa çipleri (Wafer-Scale Engine), karmaşık sinir ağlarının eğitiminde yüksek verimlilik vaat ediyor. AI altyapı pazarındaki her türlü değişiklik küresel teknoloji fiyatlarını etkilediği için, teknoloji meraklıları ve yatırımcılar için bu şirketin kaderi büyük önem taşıyor.

Özetle, Cerebras etrafındaki durum, yapay zeka alanındaki şirketlere yönelik talebin ve beklentilerin çok yüksek olduğunu gösteriyor. Güçlü büyüme oranları bile, gelecekteki karlılığa dair şüphelerle birleştiğinde yatırımcıları tatmin etmeyebilir.

CerebrasYapay ZekaHisselerTeknolojiYatırım
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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