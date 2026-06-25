Atom elektrikli otomobili çarpışma testlerini başarıyla geçti: Seri üretim yakın

·5·Teknoloji
Atom elektrikli otomobili çarpışma testlerini başarıyla geçti: Seri üretim yakın

Rusya'nın yeni nesil elektrikli ulaşım projesi olan Atom elektrikli otomobili, tüm gerekli sertifikasyon çarpışma testlerini başarıyla tamamladı. Üretici "Kama" anonim şirketinin basın servisinden yapılan açıklamaya göre, bu testlerin tamamlanması, modelin seri üretimi ve satışa sunulması yolundaki en önemli engellerden birinin ortadan kalktığı anlamına geliyor. Ixbt.com haberi veriyor.

Test süreçleri, Rusya devlet bilim merkezi "NAMI" poligonunda gerçekleştirildi. Uzmanlar, otomobilin sadece güvenlik seviyesini değil, aynı zamanda kaynak kapasitesini, iklim dayanıklılığını ve korozyon önleyici özelliklerini de detaylı olarak incelediler. Ixbt.com'un bilgisine göre, testler için iki seri numune seçildi ve her biri farklı yönlerden denetlendi.

Yapısal karmaşıklık ve güvenlik çözümleri

İlk otomobil, saatte 56 km hızla, ön kısmının yüzde 40'lık kaplamasıyla çarpışmayı simüle eden frontal çarpışma testinden geçti. İkinci numune ise 50 km/sa hızla hareket eden 950 kilogramlık bir araba yardımıyla yan taraftan darbe aldı. Belirtmek gerekir ki, Atom elektrikli otomobilinin orta direği (stoyka) yoktur ve kapıları zıt yönlere açılır. Bu durum, yapısal olarak yan darbelere karşı dayanıklılık meselesini oldukça karmaşıklaştırmaktadır.

Mühendislerin ifadelerine göre, orta direğin yokluğu nedeniyle ana yük; taban panellerine, eşiklere, kilitlere, tavan ve kapıların kendisine dağıtılmıştır. Testler sırasında dört farklı çelik ve alüminyum alaşımından üretilen gövde şasisi dayanıklılığını kanıtladı. Çarpışma anında tüm sistemler normal modda çalıştı: hava yastıkları ve emniyet kemerleri belirlenen sürede devreye girdi, güvenlik perdeleri ise camları tamamen kapladı.

Teknik özellikler ve pazar beklentileri

En önemli noktalardan biri, şiddetli darbeden sonra bile elektrikli otomobilin yüksek voltajlı sisteminin ve akümülatör bataryasının bütünlüğünü korumuş olmasıdır. Bu, yangın güvenliği ve yolcuların hayatını kurtarmada belirleyici bir faktör olarak kabul edilir. Atom elektrikli otomobili, tek bir şarjla 500 kilometreye kadar mesafe kat edebilmekte ve 8 saniyede 100 km/sa hıza ulaşmaktadır.

Yeni modelin "Moskvich" fabrikası kapasitelerinde monte edilmesi planlanıyor. Şu ana kadar açıklanan başlangıç fiyatlarının 3 milyon rubleden başlaması bekleniyor. Özbekistan pazarında elektrikli otomobillere olan talebin arttığı bir dönemde, bu kompakt ve modern modelin bölgesel ihracat potansiyeline de sahip olması mümkün. Şirket şu anda üretim hatlarının son ayar çalışmalarını yürütmektedir.

AtomElektrikli OtomobilÇarpışma TestiTeknolojiOtomotiv
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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