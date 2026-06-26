Beyaz Saray, OpenAI'dan yeni yapay zeka modelinin çıkışını yavaşlatmasını istedi

·35·Teknoloji
Beyaz Saray, OpenAI'dan yeni yapay zeka modelinin çıkışını yavaşlatmasını istedi

Yapay zeka dünyasının lider şirketi OpenAI, sıradaki GPT 5.6 modelini tanıtırken beklenmedik bir engelle karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, güvenlik gerekçesiyle bu teknolojinin geniş kitlelere sunulmasının geçici olarak durdurulmasını ve kontrol altında çıkarılmasını talep ediyor. The Information yayını, kaynaklarına dayanarak bu bilgiyi paylaştı. Techcrunch.com ise haberi aktarıyor.

Şirket CEO'su Sam Altman, bu hafta gerçekleştirilen bir toplantıda çalışanlara yeni modelin önceki versiyonlar gibi açıkça dağıtılmayacağını bildirdi. Altman'a göre GPT 5.6, başlangıçta yalnızca sınırlı bir ortak grubuna sunulacak. En önemlisi, her kullanıcının bu modele erişim hakkı hükümet tarafından ayrı ayrı incelenecek ve onaylanacak.

Devlet kontrolü ve siber güvenlik önlemleri

Trump yönetimi başlangıçta yapay zeka alanına müdahale etmeme politikasını savunmuş olsa da, son aylarda federal denetimi artırmaya karar verdi. Haberlere göre, Ulusal Siber Direktörlüğü ve Bilim ve Teknoloji Politikası Ofisi, OpenAI ile yakın iş birliği içinde çalışıyor. Bu kurumlar, yeni modelin siber saldırılar düzenleme kapasitesini test etmeyi amaçlıyor.

Yakın zamanda ABD Başkanı tarafından imzalanan kararname, yapay zeka şirketlerinin yeni modelleri halka duyurmadan önce bunları devlet testlerine tabi tutulması için gönüllü olarak teslim etmelerini gerektiriyor. OpenAI şu anda tam olarak bu gereklilikler çerçevesinde hareket ediyor. Sınırlı test süreci başarıyla tamamlanırsa, birkaç hafta içinde genel erişime açılması bekleniyor.

Anthropic deneyimi ve risk seviyesi

OpenAI'nın karşılaştığı bu durum, ana rakibi Anthropic şirketinin hamlelerine benziyor. Anthropic, Claude Mythos adlı güçlü modelini yalnızca Project Glasswing projesi kapsamında seçilmiş ortaklarına sunmuştu. Şirket o dönemde, teknolojinin "yanlış ellere geçerse faydadan çok zarar getirebileceği" gerekçesini öne sürmüştü.

Uzmanlara göre GPT 5.6 ve benzeri gelişmiş modeller, siber suçlular için güçlü bir silaha dönüşebilir. Modern sinir ağları sadece kötü amaçlı yazılımlar yazmakla kalmayıp, karmaşık sistemlerdeki zayıf noktaları insan faktörü olmadan bulma ve bunları devre dışı bırakma yeteneğine sahip. Bu durum, büyük şirketler ve devlet altyapıları için ciddi bir risk oluşturuyor.

Şu an için GPT 5.6 modelinin gerçek yetenekleri sır olarak kalmaya devam ediyor, çünkü henüz bağımsız uzmanlar tarafından incelenmedi. Ancak Beyaz Saray'ın bu denli sert müdahalesi, yeni modelin kapasitesinin öncekilerden çok daha yüksek olduğunun bir göstergesi olabilir. Özbekistanlı kullanıcılar ve yerel IT uzmanları için de bu kısıtlamalar, küresel yapay zeka pazarındaki yeni düzenlemelerin habercisi olabilir.

OpenAIChatGPTYapay ZekaABDTeknoloji
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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