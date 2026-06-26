Robotaksiler için özel "pit-stop": Aseon Labs sürücüsüz ulaşım sorununu çözüyor

·17·Teknoloji
Robotaksiler için özel "pit-stop": Aseon Labs sürücüsüz ulaşım sorununu çözüyor

San Francisco sokaklarında yolcusuz hareket eden otonom araçlarla karşılaşmak artık sıradan bir durum haline geldi. Ancak bu robotaksiler, genellikle sadece şarj olmak veya temizlenmek için şehrin dış kısımlarındaki özel bazlara gitmek zorunda kalıyor. TechCrunch'ın haberine göre, Kaliforniya'nın Redwood City şehrinde yer alan Aseon Labs girişimi, bu sorunu çözmek için yenilikçi bir çözüm sunuyor. Techcrunch.com haber veriyor.

Sektörde "deadhead miles" olarak adlandırılan, yani yolcusuz katedilen mesafeler, robotaksi şirketleri için en büyük maliyet kalemlerinden birini oluşturuyor. Aseon Labs, şehirler genelinde yayılmış, otopark boyutunda otomatik modüller (pod) oluşturmayı planlıyor. Bu cihazlar robotaksileri kontrol etme, temizleme ve şarj etme işlevlerini yerine getirerek özgün bir "robotize pit-stop" görevi görecek.

Yatırımlar ve projenin geleceği

Bu fikir, büyük yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardı. Aseon Labs, Crane Venture Partners liderliğindeki yatırım turunda 10 milyon dolar kaynak topladı. Projede Y Combinator, Uber kurucularından Garrett Camp'in Expa firması ile Anthropic, Nuro ve Tesla gibi şirketlerin eski çalışanları da yer alıyor. Toplanan fonlar, beş prototip üretilmesine ve mühendis ekibinin genişletilmesine ayrılacak.

Aseon Labs kurucuları George Kalligeros ve Dan Keene, daha önce mikromobilite için batarya değişim altyapısı kuran Pushme girişimini başarıyla hayata geçirmişlerdi. Deneyimleri artık sürücüsüz otomobiller sektöründeki lojistik sorunları çözmeye odaklanmış durumda. Kalligeros'a göre, robotaksilerin kârlı olabilmesi için gün boyunca maksimum düzeyde aktif olmaları ve boşta geçirdikleri süreyi azaltmaları gerekiyor.

Şehir altyapısına entegrasyon

Şu anda robotaksilere hizmet veren depolar, şehir merkezinde gayrimenkul fiyatları çok yüksek olduğu için genellikle merkezden uzakta yer alıyor. Aseon Labs'in sunduğu modüller ise kompakt yapıları sayesinde doğrudan talebin yüksek olduğu bölgelere yerleştirilebiliyor. Bu, robotaksilerin servis merkezine gidiş-dönüş için harcadığı zamanı ve enerjiyi önemli ölçüde tasarruf ettiriyor.

Bu teknolojinin, robotaksi hizmetlerini geleneksel taksi hizmetleriyle ekonomik açıdan eşitlemede önemli bir adım olması bekleniyor. Eğer bir robotaksi sürekli olarak yolcu taşımakla meşgul olur ve sadece kısa süreli teknik servis için durursa, hizmet fiyatlarının düşmesi ve verimliliğin artması doğaldır. Aseon Labs, ağını genişleterek gelecekte tamamen sürücüsüz bir ulaşım ekosistemi oluşturmayı hedefliyor.

Aseon LabsRobotaksiTeknolojiStart-upOtonom Ulaşım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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