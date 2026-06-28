Artemis II Mürettebatının ABD Kongre Altın Madalyası ile Ödüllendirilmesi Bekleniyor

ABD Kongresi'ne, Artemis II görevi üyelerinin ülkenin en yüksek sivil ödülü olan Kongre Altın Madalyası (Congressional Gold Medal) ile ödüllendirilmesine ilişkin bir yasa tasarısı sunuldu. Bu girişim, insanlığın 50 yılı aşkın bir süreden sonra ilk kez Ay çevresinde uçuş yapması ve uzay keşfindeki büyük cesaretinin bir takdiri olarak değerlendiriliyor. Ixbt.com haber veriyor.

Söz konusu yasa tasarısı, Arizona Demokrat Senatörü ve eski NASA astronotu Mark Kelly ile Nebraska Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Don Bacon tarafından öne sürüldü. Belgede NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı temsilcisi Jeremy Hansen'in isimleri yer alıyor. İki partili destek, bu görevin ABD için sadece bilimsel değil, aynı zamanda stratejik bir öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Tarihi Görev ve Rekor Sonuçlar

Artemis II görevi katılımcıları, Dünya yörüngesinden oldukça uzaklaşarak Ay'ın karanlık yüzünü dolaşmış ve tarihi bir başarıya imza atmışlardır. Kontrollü uçuşlar tarihinde Dünya'dan en uzak mesafe olan yaklaşık 406 771 kilometreye ulaşarak rekor kırdılar. Bu gösterge, insanlığın uzaydaki kapasitesinin yeni bir aşamaya geçtiğinin kanıtıdır.

ixbt.com verilerine göre, görev sırasında sadece mesafe değil, teknolojik başarılar da ayrıca takdir edildi. Mürettebat üyeleri, ilk kez Ay yörüngesinden yüksek çözünürlüklü görüntüleri gerçek zamanlı olarak iletmeyi başardılar. Ayrıca, uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) arasında ilk kez sesli iletişim kuruldu; bu da gelecekteki uzun mesafeli uçuşlar için önemli bir temel oluşturuyor.

Yüksek Ödül ve Önemi

Kongre Altın Madalyası, ABD'deki Başkan Özgürlük Madalyası ile birlikte en prestijli sivil ödüllerden biri olarak kabul edilir. Uzay keşfi alanında bu onura şimdiye kadar çok az kişi layık görülmüştür. Bunlar arasında şunlar yer almaktadır:

Apollo 11 programı kahramanları — Neil Armstrong, Buzz Aldrin ve Michael Collins;

Yörünge uçuşunu gerçekleştiren ilk Amerikalı John Glenn.

Yasa tasarısının kabul edilmesi durumunda, Artemis II mürettebatı bu prestijli ödülü grup olarak alan nadir ekiplerden biri olacak. Ayrıca, ABD Darphanesi tarafından bu madalyanın bronz kopyalarının koleksiyonerler için satışa sunulması ve elde edilen gelirin üretim maliyetlerini karşılaması planlanıyor.

Artemis II görevi, insanlığın Ay'a dönüşü ve orada uzun süreli üsler kurma yolundaki önemli bir hazırlık aşaması oldu. Kongre üyelerine göre bu ödül, yarım asırlık bir aradan sonra ABD'nin uzaydaki liderliğini yeniden tesis eden ve yeni nesil araştırmacılara ilham veren kahramanlara verilmiş haklı bir saygı duruşudur.