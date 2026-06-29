TIDAL Yapay Zeka Tarafından Üretilen Müziklerin Para Kazanmasını Yasakladı

·23·Teknoloji
TIDAL Yapay Zeka Tarafından Üretilen Müziklerin Para Kazanmasını Yasakladı

Müzik akış pazarı, teknolojik devrim ile telif hakları arasındaki bir savaş alanına dönüşüyor. Popüler TIDAL platformu, tamamen yapay zeka (AI) yardımıyla oluşturulan kompozisyonlara karşı sert önlemler alınacağını duyurdu. Yeni politikaya göre, bu tür parçalar artık platformda monetize edilmeyecek, yani yaratıcıları dinlemelerden gelir elde edemeyecek. Techcrunch.com haber veriyor.

TIDAL yönetimi, bu kararı "doğal yaratıcılığı koruma" isteğiyle açıkladı. Şirketin yönetici başkan yardımcısı Tony Gervino, birçok kullanıcının yapay zeka ürünlerini dinlemek istemediklerini belirttiklerini vurguladı. Bu nedenle platform, sadece geliri kısıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda popüler sanatçıları taklit eden AI parçalarını otomatik olarak silen bir sistem başlatacak.

Yaratıcı Hakları ve Teknolojik Engeller

Yeni kurallara göre, yüzde 100 yapay zeka tarafından üretilen müzikler özel bir "AI" etiketiyle işaretlenecek. Bu, dinleyicilerin içeriğin kaynağını net bir şekilde bilmesini sağlayacak. En önemlisi, bu tür parçalar telif ücreti toplayamayacak ve doğrudan hayranlara satış (direct-to-fan sales) özelliklerinden mahrum kalacak. Bu önlem, platformdaki "canlı" sanatçıların gelirlerini korumayı amaçlıyor.

ixbt.com verilerine göre, TIDAL bu konuda yalnız değil. Daha önce Spotify, Apple Music ve Deezer gibi devler de yapay zeka akışına karşı kendi stratejilerini açıklamıştı. Örneğin Deezer platformu, her gün yüklenen yeni müziklerin yaklaşık yüzde 44'ünün yapay zeka ürünü olduğunu bildirdi. Bu oran, sektördeki sorunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Sektördeki Genel Eğilim

Şu anda büyük akış servisleri AI müziğine farklı yaklaşımlar sergiliyor:

  • Spotify: Spam içeriği filtreleme ve AI yardımıyla üretilen müzikleri özel olarak işaretleme sistemini uygulamaya koydu.
  • Apple Music: İçerik şeffaflığını sağlamak için markalama yöntemini kullanıyor.
  • Deezer: AI parçalarını önerilerden ve editöryal çalma listelerinden tamamen çıkarıyor.
TIDAL tarafından uygulanan monetizasyondan mahrum bırakma yöntemi, sektördeki en katı önlemlerden biri olarak kabul ediliyor. Uzmanlara göre, içerik üreticileri AI yardımıyla para kazanamazlarsa, platformların kalitesiz ve yapay müziklerle doldurulma akımı önemli ölçüde azalabilir.

Özbekistanlı yaratıcılar ve dinleyiciler için de bu haber büyük önem taşıyor. Küresel platformların bu tür politikaları, yerel sanatçıların orijinal eserlerinin rekabet gücünü artıracak ve fikri mülkiyet korumasını güçlendirecektir. TIDAL, bu yeni düzenlemeyi 15 Temmuz 2026'dan itibaren tamamen yürürlüğe koymayı planlıyor.

Şirket temsilcileri bu belgeyi "yaşayan bir belge" olarak tanımlıyor, yani teknolojilerin gelişimiyle birlikte kurallar daha da geliştirilebilir. Temel amaç, teknolojik ilerlemeye karşı çıkmak değil, insan emeği ve duygularıyla yaratılan sanatın değerini korumaktır.

TIDALYapay ZekaMüzikTeknolojiMonetizasyon
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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