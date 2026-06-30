Lenovo, öğrenciler için oyunsuz ve AI destekli akıllı telefon tanıttı

Çinli teknoloji devi Lenovo, okul öğrencileri için özel olarak tasarlanmış, kompakt ve uygun fiyatlı AI Student Phone cihazını tanıttı. Bu gadget, modern akıllı telefonların tüm yararlı özelliklerini barındırsa da, çocukların derslerden dikkatlerinin dağılmaması için oyunlar ve eğlence uygulamaları tamamen kaldırılmıştır. Ixbt.com haberine göre belirtiliyor.

Yeni cihazın temel özelliği, içine entegre edilmiş yapay zeka (AI) asistanıdır. Özel bir düğme aracılığıyla etkinleştirilen bu sistem, öğrencilerin sorularına sesli yanıtlar verir ve ödev yapmalarına yardımcı olur. Ixbt.com verilerine göre, telefon JD.com platformasında yaklaşık 44 ABD doları (299 yuan) fiyatla satışa sunuldu.

Ebeveyn kontrolü ve güvenlik özellikleri

Lenovo uzmanları, cihazı geliştirirken güvenlik konusuna özel önem vermişler. Akıllı telefon, gerçek zamanlı GPS navigasyon sistemi ile donatılmıştır, böylece ebeveynler çocuklarının nerede olduğunu sürekli takip edebilirler. Ayrıca, özel "geozonlar" fonksiyonu sayesinde çocuk belirlenen alanı (örneğin okul veya ev) terk ettiğinde, ebeveynin akıllı telefonuna otomatik bir bildirim gönderilir.

Uzaktan yönetim uygulaması yardımıyla ebeveynler şu işlemleri yapabilmektedir:

Bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleme;

Ders sırasında telefonu uzaktan kapatma;

Cihazın çalışma programını belirleme ve yeniden başlatma;

Mobil ödemeler için limitler belirleme.

Teknik özellikler ve eğitim imkanları

Cihaz, el yazısı fonksiyonunu destekleyen 1,83 inçlik bir dokunmatik ekranla donatılmıştır. Ekran, dayanıklılığı artıran Panda marka koruyucu camla kaplanmıştır. Gadget, 1850 mAh kapasiteli bir bataryaya sahiptir ve VoLTE teknolojisi dahil olmak üzere 4G ağlarında çalışır.

İlginç olan şu ki, AI Student Phone fiziksel SIM kart olmadan da çalışabilmektedir. Cihazın hafızasına matematik, diller ve diğer derslerle ilgili hazır eğitim materyalleri yüklenmiştir. Bu da onu sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda cepte taşınan bir özel ders öğretmeni haline getirir.

Özbekistan pazarında da ebeveynlerin çocuklarının gadget bağımlılığı konusundaki endişeleri artarken, Lenovo'nun bu çözümü özgün bir denge sağlayabilir. Cihaz şu an için sadece Çin pazarı için sunulmuştur, ancak küresel bir versiyonunun çıkma ihtimali bulunmaktadır.