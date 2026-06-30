Riverside Platformu Yapay Zeka ile Podcast'leri Bültene Dönüştürüyor

·29·Teknoloji
Riverside Platformu Yapay Zeka ile Podcast'leri Bültene Dönüştürüyor

Dünyanın önde gelen podcast ve video kayıt platformlarından biri olan Riverside, kullanıcıları için yeni bir özellik olan newsletter (elektron bülten) yayınlama işlevini tanıttı. Artık içerik üreticileri, sesli ve görüntülü materyallerini metin formatına dönüştürerek izleyici kitlesiyle daha yakın bir iletişim kurabilecekler. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Riverside şirketi bu konuda Mailchimp, Substack veya Beehiiv gibi devlerle doğrudan rekabet etmeyi amaçlamıyor. Bunun yerine platform, müşterilerinin elinde bulunan mevcut içeriklerin verimli bir şekilde kullanılmasını teklif ediyor. Yapay zeka tabanlı yeni araç, kaydedilen podcast'i analiz ederek temel fikirleri ve önemli alıntıları ayıklıyor ve hazır bir bülten taslağı oluşturuyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Nadav Keyson'un TechCrunch'a verdiği mülakata göre, birçok kişi için sıfırdan metin yazmaktansa konuşmak çok daha kolay. "Substack ve Beehiiv size boş bir sayfa sunar. Bizim kullanıcılarımız ise Riverside platformunda zaten bilgi dolu görüşmeler gerçekleştirmiş durumdalar. Biz onlara, bu görüşmeleri ekstra çaba sarf etmeden kaliteli metin içeriklerine dönüştürmelerinde yardımcı oluyoruz", diyor.

Teknik güncellemeler ve yapay zeka imkanları

Newsletter özelliğinin yanı sıra Riverside, kayıt stüdyosunu da önemli ölçüde güncelliyor. Artık platform çok kameralı (multi-camera) ayarları destekliyor ve uzaktaki konukların görüşmeye eklenme sürecini daha da basitleştirdi. Bu, evden çıkmadan profesyonel stüdyo kalitesinde videolar hazırlama imkanı sunuyor.

Ayrıca platforma şu yeni yapay zeka özellikleri eklendi:

  • Kayıt biter bitmez videonun ilk kaba kurgusunun (first cut) hazırlanması;
  • Sosyal medya için ilgi çekici "hook"lar ve kısa gönderiler oluşturulması;
  • Videodaki aydınlatmayı, görüntü derinliğini ve netliğini iyileştiren özel AI filtreleri.

Bu yenilik, içerik üreticileri ve pazarlamacılar için büyük önem taşıyor. Günümüzde Telegram kanalları ve e-posta yoluyla gönderilen bültenlerin popülerleştiği bir dönemde, podcast'leri metne dönüştürmek ve bunları farklı platformlarda dağıtmak, izleyici erişimini önemli ölçüde artırmaya hizmet edecektir.

Şu ana kadar 60 milyon dolardan fazla yatırım alan Riverside şirketi, bu adımıyla içerik ekosistemini genişletiyor. Sektörde rekabetin arttığı görülüyor: Örneğin, Substack yakın zamanda kendi kayıt stüdyosunu başlatırken, Beehiiv platformu podcast bölümü açmıştı. Riverside ise ters yönde hareket ederek video içerikten metin üretmeye odaklanıyor.

RiversidePodcastYapay ZekaTeknolojiNewsletter
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Amazon yapay zekayı uygulamak için 1 milyar dolar ayırdıAmazon yapay zekayı uygulamak için 1 milyar dolar ayırdıBugün, 21:29NASA Astronotları Uzay Yürüyüşüne Çıktı: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Onarım ÇalışmalarıNASA Astronotları Uzay Yürüyüşüne Çıktı: Uluslararası Uzay İstasyonu'nda Onarım ÇalışmalarıBugün, 21:26Blue Origin, New Glenn roketasının patlama nedenlerini hala belirleyemediBlue Origin, New Glenn roketasının patlama nedenlerini hala belirleyemediBugün, 21:24Anlamsız akıllı telefon: Samsung Galaxy A27'nin fiyatı arttı, özellikleri azaldıAnlamsız akıllı telefon: Samsung Galaxy A27'nin fiyatı arttı, özellikleri azaldıBugün, 21:23Tesla Austin'de direksiyonsuz ve pedalsız Cybercab robotaksilerini test etmeye başladıTesla Austin'de direksiyonsuz ve pedalsız Cybercab robotaksilerini test etmeye başladıBugün, 20:59Asus, Wi-Fi 7 standartlı yeni ROG Octopus 7 routerını tanıttıAsus, Wi-Fi 7 standartlı yeni ROG Octopus 7 routerını tanıttıBugün, 20:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Samsung Galaxy S23 kullanıcıları One UI 8.5 güncellemesinden sonra sorun yaşıyor
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Galaxy S23, S24 ve S25 Ultra modelleri One UI 8.5 özelliklerinden mahrum kaldı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
Dünya'da güçlü manyetik fırtına başladı
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro Beklenenden Daha Kalın Olacak: Apple Kamera Sisteminde Devrim Yapmayı Planlıyor
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max maketleri ilk kez canlı videoda gösterildi