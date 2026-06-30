Riverside Platformu Yapay Zeka ile Podcast'leri Bültene Dönüştürüyor

Dünyanın önde gelen podcast ve video kayıt platformlarından biri olan Riverside, kullanıcıları için yeni bir özellik olan newsletter (elektron bülten) yayınlama işlevini tanıttı. Artık içerik üreticileri, sesli ve görüntülü materyallerini metin formatına dönüştürerek izleyici kitlesiyle daha yakın bir iletişim kurabilecekler. Techcrunch.com haberine göre belirtiliyor.

Riverside şirketi bu konuda Mailchimp, Substack veya Beehiiv gibi devlerle doğrudan rekabet etmeyi amaçlamıyor. Bunun yerine platform, müşterilerinin elinde bulunan mevcut içeriklerin verimli bir şekilde kullanılmasını teklif ediyor. Yapay zeka tabanlı yeni araç, kaydedilen podcast'i analiz ederek temel fikirleri ve önemli alıntıları ayıklıyor ve hazır bir bülten taslağı oluşturuyor.

Şirketin kurucusu ve CEO'su Nadav Keyson'un TechCrunch'a verdiği mülakata göre, birçok kişi için sıfırdan metin yazmaktansa konuşmak çok daha kolay. "Substack ve Beehiiv size boş bir sayfa sunar. Bizim kullanıcılarımız ise Riverside platformunda zaten bilgi dolu görüşmeler gerçekleştirmiş durumdalar. Biz onlara, bu görüşmeleri ekstra çaba sarf etmeden kaliteli metin içeriklerine dönüştürmelerinde yardımcı oluyoruz", diyor.

Teknik güncellemeler ve yapay zeka imkanları

Newsletter özelliğinin yanı sıra Riverside, kayıt stüdyosunu da önemli ölçüde güncelliyor. Artık platform çok kameralı (multi-camera) ayarları destekliyor ve uzaktaki konukların görüşmeye eklenme sürecini daha da basitleştirdi. Bu, evden çıkmadan profesyonel stüdyo kalitesinde videolar hazırlama imkanı sunuyor.

Ayrıca platforma şu yeni yapay zeka özellikleri eklendi:

Kayıt biter bitmez videonun ilk kaba kurgusunun (first cut) hazırlanması;

Sosyal medya için ilgi çekici "hook"lar ve kısa gönderiler oluşturulması;

Videodaki aydınlatmayı, görüntü derinliğini ve netliğini iyileştiren özel AI filtreleri.

Bu yenilik, içerik üreticileri ve pazarlamacılar için büyük önem taşıyor. Günümüzde Telegram kanalları ve e-posta yoluyla gönderilen bültenlerin popülerleştiği bir dönemde, podcast'leri metne dönüştürmek ve bunları farklı platformlarda dağıtmak, izleyici erişimini önemli ölçüde artırmaya hizmet edecektir.

Şu ana kadar 60 milyon dolardan fazla yatırım alan Riverside şirketi, bu adımıyla içerik ekosistemini genişletiyor. Sektörde rekabetin arttığı görülüyor: Örneğin, Substack yakın zamanda kendi kayıt stüdyosunu başlatırken, Beehiiv platformu podcast bölümü açmıştı. Riverside ise ters yönde hareket ederek video içerikten metin üretmeye odaklanıyor.