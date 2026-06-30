Türkiye'nin Akkuyu NGS İnşaatında Önemli Aşama: İkinci Ünite Kubbesi Yerleştirildi

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS inşaat sahasında bir sonraki stratejik aşama tamamlandı. Rusya'nın "Rosatom" devlet şirketi tarafından inşa edilen tesisin ikinci enerji ünitesinde, iç koruma kabuğunun kubbesi proje standartlarına uygun olarak yerleştirildi. Bu süreç, reaktör binası inşaatındaki en karmaşık ve sorumluluk gerektiren uygulamalardan biri olarak kabul ediliyor. Ixbt.com haber veriyor.

“Akkuyu Nükleer” basın servisinin bildirdiğine göre, kubbenin kaldırılması ve yerleştirilmesi işlemleri özel ağır yük taşıyıcı paletli vinç yardımıyla gerçekleştirildi. Tüm operasyon yaklaşık yedi saat sürdü ve bu süre zarfında devasa yapı milimetrik hassasiyetle yerine yerleştirildi. Kubbenin kendisi yarım küre şeklinde olup, özel yapı çeliğinden üretilmiş 15 montaj seksiyonundan oluşuyor.

Teknik karmaşıklık ve güvenlik önlemleri

Söz konusu yapının hazırlık çalışmaları doğrudan enerji ünitesi binasının yakınında yürütüldü ve toplam dört ay sürdü. “Akkuyu Nükleer” AŞ Genel Müdürü Sergey Butskikh, iç koruma kabuğunun yerleştirilmesinin reaktör bölümünün sızdırmaz hacminin oluşturulmasındaki son adım olduğunu belirtti. Artık inşaatçılar kubbe ve kabuğun silindirik kısmının kaynak işlerine başlayacaklar.

Akkuyu NGS projesi, en yüksek güvenlik standartlarına uygunluğu ile öne çıkıyor. Reaktör binaları iki katmanlı koruma kabuğuna sahip olacak:

İç koruma kabuğu — santralin lokalizasyon güvenlik sistemi olup, reaktör bölümünün stabilitesini sağlar;

Dış koruma kabuğu — betonarmeden inşa edilir ve doğal afetler dahil her türlü ekstrem dış etkiye dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Bölgesel önem ve gelecek planları

Bu projenin Türkiye'nin enerji bağımsızlığını sağlamada belirleyici bir rol oynaması bekleniyor. Akkuyu NGS, her birinde Rus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 reaktörlerinin bulunduğu dört enerji ünitesinden oluşacak. Her bloğun kapasitesi 1200 MW olup, bu da toplamda ülkenin elektrik enerjisi ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacaktır.

Bilgi için, Türkiye bu proje ile dünyanın nükleer enerjisi gelişmiş ülkeleri arasına katılıyor. Şirket temsilcileri, santralin ilk enerji ünitesinin 2026 yılı sonuna kadar işletmeye alınmasının planlandığını bildirdi. Şu anda her dört blokta da inşaat ve montaj çalışmaları paralel olarak hızla devam ediyor.

Türkiye'nin bu deneyimi Özbekistan için de ilgi çekicidir, çünkü bölgemizde nükleer enerjinin geliştirilmesi konuları gündemdedir. Akkuyu projesindeki teknolojik çözümler ve güvenlik sistemleri, modern NGS'lerin nasıl olması gerektiği konusunda net bir fikir vermektedir.