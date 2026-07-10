Meta, akıllı gözlükler üzerinden gizli çekim yapılmasına karşı yeni kısıtlamalar getirdi

Meta, akıllı gözlükleri için bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Bu yazılım, cihaz kullanılarak çevredeki kişilerin haberi olmadan gizlice video veya fotoğraf çekilmesini önemli ölçüde kısıtlıyor. Artık cihazın içine yerleştirilen özel ışık göstergesi hasar görürse veya devre dışı bırakılırsa, kamera otomatik olarak engelleniyor. Bu bilgi Ixbt.com tarafından aktarılıyor .

Akıllı gözlüklerin ön kısmında bulunan LED göstergesi, çekim işlemi başladığında yanarak çevredeki kişileri kameranın çalıştığı konusunda uyarır. Ancak ixbt.com'un verilerine göre, bazı kullanıcılar bu ışığı fiziksel yollarla, örneğin delerek veya boyayarak devre dışı bırakıp gizli takip yapmaya çalışıyordu. Yeni sistem bu tür durumları tespit ediyor ve kameranın çalışmasını durduruyor.

Şirket daha önce de bu tür manipülasyonlarla mücadele etmişti. İkinci nesil gözlüklerde göstergenin üzeri bant veya başka bir şeyle kapatıldığında, sistem bunu algılıyor ve engelin kaldırılmasını talep ediyordu. Ancak teknoloji meraklıları bu korumayı aşmanın yollarını bulmuştu. Meta'nın giyilebilir cihazlardan sorumlu Başkan Yardımcısı Alex Himel'e göre, akıllı gözlükler popülerleştikçe yasa dışı kullanım vakaları da arttı, bu nedenle güvenlik önlemleri sıkılaştırıldı.

Gizlilik endişeleri ve yasaklar

Bu güncelleme, Meta'ya yönelik eleştirilerin arttığı bir dönemde duyuruldu. Medyada yer alan haberlere göre şirket, gelecekte gözlüklere yüz tanıma özelliği eklemeyi planlıyor. Ayrıca internette, bu cihazları kullanarak kadınları taciz etme vakalarıyla ilgili şikayetler ortaya çıktı.

Güvenlikle ilgili endişeler nedeniyle dünyanın bazı bölgelerinde akıllı gözlük kullanımına kısıtlamalar getiriliyor. Örneğin, bu ay New York eyaleti yönetimi, mahkeme salonlarına kameralı gözlüklerle girişi yasakladı. Benzer kısıtlamalar Philadelphia mahkemelerinde de uygulamaya konuldu.

Sadece devlet kurumları değil, özel sektör de bu konuda tedbirli davranıyor. Bazı büyük kruvaziyer şirketleri, gemilerinin kamusal alanlarında bu tür cihazların kullanımını yasakladı. Bu tür önlemler, kişisel mahremiyete ilginin yüksek olduğu bölgelerde gelecekte daha da önemli hale gelebilir.

Meta'nın sunduğu bu güncelleme, teknolojik ilerleme ile insan hakları arasındaki dengeyi korumaya yönelik bir adım olarak değerlendiriliyor. Şirket, kullanıcıların konforunu sağlarken aynı zamanda başkalarının özel hayatına müdahale edilmemesini garanti altına almaya çalışıyor.