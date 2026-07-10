Ryzen AI Halo ve SteamOS uyumu: Yeni nesil mini bilgisayar oyunlarda test edildi

Teknoloji dünyasında mini bilgisayarların yetenekleri her geçen gün genişliyor. Özellikle AMD'nin yeni Ryzen AI Halo platformunun, kompakt cihazların performansını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Yakın zamanda tanınmış teknoloji blog yazarı ETA PRIME, bu güçlü işlemciyi SteamOS işletim sistemiyle birleştirerek kendine has bir "Steam Machine" konsolu yaratmaya çalıştı ve gerçek oyunlardaki performansını test etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Valve şirketi artık SteamOS sisteminin herhangi bir kişisel bilgisayara kurulmasına izin verse de, sürücüler şimdilik sadece Radeon ekran kartları için kararlı çalışıyor. Bu nedenle, AMD çipleri tabanlı sistemler bu deneyler için en uygun seçenek olmaya devam ediyor. ixbt.com verilerine göre, Ryzen AI Halo teknik göstergeleriyle orijinal Steam Machine konsolundan önemli ölçüde üstün duruyor.

Teknik üstünlük ve performans analizi

Sistemin temelini 16 çekirdekli, Zen 5 mimarisine dayanan Ryzen AI Max+ 395 işlemcisi oluşturuyor. Grafik gücü ise RDNA 3.5 mimarisindeki Radeon 8060S iGPU tarafından sağlanıyor. Karşılaştırma için, standart Steam Machine konsolu sadece 6 çekirdekli Zen 4 işlemcisi ve daha az akış işlemcisine sahip bir grafik çipiyle donatılmıştır. Ayrıca, Valve konsolunda TDP (termal tasarım gücü) önemli ölçüde sınırlıdır, bu da onun maksimum güçte çalışmasını engeller.

Yapılan testlerin sonuçlarına göre, Full HD (1080p) çözünürlükte Ryzen AI Halo rakibinden yüzde 17-24 oranında daha hızlı çıktı. Ancak gerçek fark 4K formatındaki oyunlarda gözlemlendi: burada yeni platform yüzde 23'ten yüzde 50'ye kadar daha yüksek verimlilik gösterdi. Bu, grafik çekirdeğinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri işlemede ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor.

Fiyat ve popülerlik meselesi

Performans açısından Ryzen AI Halo açık ara kazanan olsa da, ekonomik yönü birçok kişiyi düşündürebilir. Günümüzde bu platformdaki mini bilgisayarlar, Steam Machine konsolundan en az üç kat daha pahalıdır. Bu tür sistemlerin fiyatının ortalama 1500-1800 dolar civarında olması, onları geniş kitleler için değil, ileri teknoloji meraklıları için tasarlanmış bir ürün haline getiriyor.

Özetle, Ryzen AI Halo ve SteamOS kombinasyonu, kompakt bir kasada bile üst düzey bir oyun deneyimi sunabileceğini gösterdi. Mini bilgisayarlara olan ilginin arttığı bir dönemde, bu tür güçlü grafik çözümlerinin gelecekte geleneksel büyük oyun bilgisayarlarının yerini alması muhtemeldir. Ancak şimdilik fiyat faktörü, bu teknolojinin yaygınlaşmasını engelleyen temel unsur olmaya devam ediyor.