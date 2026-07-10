Ryzen AI Halo ve SteamOS uyumu: Yeni nesil mini bilgisayar oyunlarda test edildi

·23·Teknoloji
Ryzen AI Halo ve SteamOS uyumu: Yeni nesil mini bilgisayar oyunlarda test edildi

Teknoloji dünyasında mini bilgisayarların yetenekleri her geçen gün genişliyor. Özellikle AMD'nin yeni Ryzen AI Halo platformunun, kompakt cihazların performansını yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor. Yakın zamanda tanınmış teknoloji blog yazarı ETA PRIME, bu güçlü işlemciyi SteamOS işletim sistemiyle birleştirerek kendine has bir "Steam Machine" konsolu yaratmaya çalıştı ve gerçek oyunlardaki performansını test etti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Valve şirketi artık SteamOS sisteminin herhangi bir kişisel bilgisayara kurulmasına izin verse de, sürücüler şimdilik sadece Radeon ekran kartları için kararlı çalışıyor. Bu nedenle, AMD çipleri tabanlı sistemler bu deneyler için en uygun seçenek olmaya devam ediyor. ixbt.com verilerine göre, Ryzen AI Halo teknik göstergeleriyle orijinal Steam Machine konsolundan önemli ölçüde üstün duruyor.

Teknik üstünlük ve performans analizi

Sistemin temelini 16 çekirdekli, Zen 5 mimarisine dayanan Ryzen AI Max+ 395 işlemcisi oluşturuyor. Grafik gücü ise RDNA 3.5 mimarisindeki Radeon 8060S iGPU tarafından sağlanıyor. Karşılaştırma için, standart Steam Machine konsolu sadece 6 çekirdekli Zen 4 işlemcisi ve daha az akış işlemcisine sahip bir grafik çipiyle donatılmıştır. Ayrıca, Valve konsolunda TDP (termal tasarım gücü) önemli ölçüde sınırlıdır, bu da onun maksimum güçte çalışmasını engeller.

Yapılan testlerin sonuçlarına göre, Full HD (1080p) çözünürlükte Ryzen AI Halo rakibinden yüzde 17-24 oranında daha hızlı çıktı. Ancak gerçek fark 4K formatındaki oyunlarda gözlemlendi: burada yeni platform yüzde 23'ten yüzde 50'ye kadar daha yüksek verimlilik gösterdi. Bu, grafik çekirdeğinin yüksek çözünürlüklü görüntüleri işlemede ne kadar etkili olduğunu kanıtlıyor.

Fiyat ve popülerlik meselesi

Performans açısından Ryzen AI Halo açık ara kazanan olsa da, ekonomik yönü birçok kişiyi düşündürebilir. Günümüzde bu platformdaki mini bilgisayarlar, Steam Machine konsolundan en az üç kat daha pahalıdır. Bu tür sistemlerin fiyatının ortalama 1500-1800 dolar civarında olması, onları geniş kitleler için değil, ileri teknoloji meraklıları için tasarlanmış bir ürün haline getiriyor.

Özetle, Ryzen AI Halo ve SteamOS kombinasyonu, kompakt bir kasada bile üst düzey bir oyun deneyimi sunabileceğini gösterdi. Mini bilgisayarlara olan ilginin arttığı bir dönemde, bu tür güçlü grafik çözümlerinin gelecekte geleneksel büyük oyun bilgisayarlarının yerini alması muhtemeldir. Ancak şimdilik fiyat faktörü, bu teknolojinin yaygınlaşmasını engelleyen temel unsur olmaya devam ediyor.

AMDRyzen AISteamOSMini-PCTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Elon Musk, Anthropic ile iş birliğini genişletiyor: Rekabet ve milyar dolarlık anlaşmaElon Musk, Anthropic ile iş birliğini genişletiyor: Rekabet ve milyar dolarlık anlaşmaBugün, 03:56OpenAI, Atlas tarayıcısını kapatıyor: Yapay zeka ajanları yeni bir aşamaya geçiyorOpenAI, Atlas tarayıcısını kapatıyor: Yapay zeka ajanları yeni bir aşamaya geçiyorBugün, 03:56Rostec, yeni Saturn insansız hava aracı serisini tanıttıRostec, yeni Saturn insansız hava aracı serisini tanıttıBugün, 03:52Yapay zeka kendi yatırımı için 100 milyon dolar topladıYapay zeka kendi yatırımı için 100 milyon dolar topladıBugün, 03:27OpenAI yeni nesil GPT-5.6 model ailesini tanıttı: Sol, Terra ve Luna ile tanışınOpenAI yeni nesil GPT-5.6 model ailesini tanıttı: Sol, Terra ve Luna ile tanışınBugün, 03:26Yapay Zeka yarışı: Dünya ekonomisi 3 trilyon dolarlık risk altında mı?Yapay Zeka yarışı: Dünya ekonomisi 3 trilyon dolarlık risk altında mı?Bugün, 02:55
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi