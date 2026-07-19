Elon Musk: SpaceX'in değeri tüm Dünya gezegeninden daha yüksek olacak

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, uzay teknolojileri şirketi SpaceX'in geleceği hakkında yeni ve çarpıcı bir açıklamada bulundu. Milyarder, şirketin uzun vadeli hedeflerine ulaşması durumunda piyasa değerinin Dünya üzerindeki tüm maddi varlıkların toplamından bile daha yüksek olabileceğini belirtti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu tartışma, girişimci Peter Diamandis'in sosyal medyadaki paylaşımının ardından başladı. Diamandis, Dünya'daki tüm maddi varlıkların toplam değerinin yaklaşık 600 trilyon dolar olarak tahmin edildiğini, ancak uzaydaki metaller, mineraller ve diğer değerli kaynak rezervlerinin sınırsız olduğunu hatırlattı. Ona göre, tam da bu uzay kaynaklarını kullanmak, dünya ekonomisini tamamen değiştirme gücüne sahip.

Elon Musk bu fikirlere katılarak: “SpaceX'in hedeflerine ulaşması halinde Dünya'dan daha değerli olacağını söyledim. Şüphesiz bu bir gerçek” dedi. ixbt.com verilerine göre Musk, bununla şirketin sadece bir roket fırlatıcı değil, aynı zamanda gezegenler arası bir ekonomiyi şekillendiren bir güç haline geleceğine işaret ediyor.

Uzay kaynakları ve yatırımcılarla çatışma

Milyarder, açıklaması sırasında SpaceX hisselerinin düşüşüne oynayan (short pozisyon) yatırımcıları da sert bir dille eleştirdi. Musk'a göre, şirkete karşı “oyun” oynayan yapıların uzun vadede hayatta kalma olasılığı oldukça düşük. Bununla, uzay endüstrisindeki liderliğe şüpheyle yaklaşanları uyardı.

Şu anda SpaceX'in ana projeleri şunlardan oluşuyor:

Starlink — dünya genelinde yüksek hızlı uydu interneti sağlayan ağ;

Falcon 9 — tekrar kullanılabilir ve ticari uçuşlarda lider olan roket fırlatıcı;

Starship — Ay ve Mars'a insanları ve yükleri taşımak için tasarlanmış süper ağır roket sistemi.

Şunu belirtmek gerekir ki, yakın zamanda Starship sisteminin bir sonraki test uçuşunun ertelenmesinin ardından şirket hisseleri biraz değer kaybetmişti. Şu anda hisseler, IPO fiyatı olan 135 doların altında bir değerle işlem görüyor. Ancak Musk, bu tür geçici dalgalanmaları stratejik hedefler yolunda küçük engeller olarak görüyor.

SpaceX uzmanları, Starship Flight 13 uçuşunu 20 Temmuz Pazartesi gününe erteledi. Bu projenin başarısı, insanlığın Mars'ı kolonileştirme planlarında belirleyici bir öneme sahip. Eğer SpaceX uzaydaki sınırsız kaynaklara yol açarsa, bu durum şirketin piyasa değerini hayal edilemeyecek seviyelere taşıyabilir.