SpaceX yörüngeye 11 binden fazla Starlink uydusu gönderdi

·1·Teknoloji
SpaceX yörüngeye 11 binden fazla Starlink uydusu gönderdi

Uzayın keşfi ve küresel internet ağının genişletilmesi yolunda bir sonraki önemli adım atıldı. Elon Musk’a ait SpaceX şirketi, alçak Dünya yörüngesine 24 Starlink uydusunu daha başarıyla gönderdi. Böylece bu serideki uzay araçlarının toplam sayısı 11 bini aştı ve dünyanın en büyük uydu ağı olma konumunu daha da güçlendirdi. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor .

ixbt.com’un aktardığına göre, bir sonraki başarılı uçuş ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Üssü’nden gerçekleştirildi. Bunun için şirketin güvenilir Falcon 9 taşıyıcı roketi kullanıldı. Roketin fırlatılması ve ana aşamaların ayrılması, belirlenen plan doğrultusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandı.

Yeniden kullanım rekorları

Bu uçuş, yeniden kullanılabilir roket teknolojilerinin ne kadar güvenilir olduğunu bir kez daha doğruladı. Yaklaşık sekiz dakikalık uçuşun ardından Falcon 9 roketinin B1097 adlı ilk aşaması, Pasifik Okyanusu’ndaki «Of Course I Still Love You» adlı otonom deniz platformuna başarıyla indi. Bu, söz konusu roket aşaması için on ikinci başarılı uçuş oldu.

Bu ilk aşama daha önce de bir dizi önemli görevin gerçekleştirilmesinde kullanılmıştı. Özellikle Twilight, Transporter-17, Sentinel-6B ve NROL-172 uzay araçlarının yanı sıra Starlink serisinin önceki yedi partisinin yörüngeye taşınmasında başarıyla görev yaptı. Uzmanlara göre bu teknolojik yaklaşım, uzay uçuşlarının maliyetini önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılıyor.

Küresel ağ ve ölçeği

Günümüzde SpaceX tarafından oluşturulan Starlink uydu takımı, uzaydaki tüm yapay uyduların önemli bir bölümünü, daha doğrusu yaklaşık üçte ikisini oluşturuyor. Ancak 11 binden fazla şeklindeki bu sayının yalnızca tamamen çalışan cihazları değil, hizmet ömrünü tamamlamış, arızalanmış veya yörüngeden kademeli olarak çıkarılmaya hazırlanan araçları da kapsadığını belirtmek gerekiyor.

Buna rağmen şirket, Dünya’nın herhangi bir noktasını yüksek hızlı internetle buluşturma projesini hızla sürdürüyor. Bugün itibarıyla SpaceX’in kendi geliştirdiği deniz platformlarında gerçekleştirilen inişlerin sayısı da rekor seviyelere ulaştı.

Teknolojik başarı istatistikleri

Verilere göre, «Of Course I Still Love You» adlı özel platform için bu kez B1097 aşamasının inişi tarihteki 219. başarılı iniş oldu. Genel olarak Falcon 9 roketlerinin ilk aşamaları için bu, dünya genelindeki 651. başarılı iniş olarak kayıtlara geçti.

Bu göstergeler, havacılık ve uzay sektöründe eşi benzeri görülmemiş bir başarıya işaret ediyor. Şirket böylece uzaya erişim maliyetlerini kökten azaltabiliyor ve uçuş sıklığını önemli ölçüde artırabiliyor. SpaceX, belirlediği küresel internet kapsama alanını genişletme hedefleri doğrultusunda istikrarlı biçimde ilerlemeyi sürdürüyor.

SpaceXStarlinkFalcon 9UzayTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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