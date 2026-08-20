Xiaomi Avrupa’da yeni Mijia kapsüllü kahve makinesini tanıttı

·0·Teknoloji
Xiaomi Avrupa’da yeni Mijia kapsüllü kahve makinesini tanıttı

Xiaomi, Mijia Capsule Coffee Machine adlı yeni kapsüllü kahve makinesini Avrupa pazarına sundu. ixbt.com’un haberine göre cihaz, Almanya’da başlangıçta 105 euro fiyatla satışa çıkarıldı ve ilk alıcılara %10 özel indirim sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kahve makinesi, kullanıma hazır kahve kapsülleriyle çalışıyor; kullanıcıların öğütülmüş kahveyi ölçmesi veya özel filtreler takması gerekmiyor. Bu da hazırlama sürecini önemli ölçüde kolaylaştırarak zamandan tasarruf sağlıyor.

Teknik özellikler ve kullanım kolaylığı

Cihaz; alüminyum, kâğıt ve silikon membranlı modeller de dâhil olmak üzere uygun boyuttaki yaygın kapsüllerin çoğuyla uyumlu. Xiaomi mühendisleri cihazın çalışma hızına özellikle önem vermiş: Sistem yalnızca 25 saniyede ön ısıtma yapıyor ve ardından kahve hazırlama süreci neredeyse hemen başlıyor.

Mijia Capsule Coffee Machine, 19 bar basınç üreten dahili bir pompayla donatılmış. Üreticiye göre çalışma sırasında gürültü seviyesi yalnızca 55 dBA düzeyinde. Bu sayede sabahın sessizliğini bozmadan kahve hazırlamak mümkün. Cihaz ayrıca 650 ml kapasiteli çıkarılabilir bir su haznesine sahip.

Saklama ve kontrol sistemi

  • 20 kapsüle kadar saklama kapasitesine sahip manyetik tutucu
  • Buzdolabı kapağı gibi metal yüzeylere monte edilebilme özelliği
  • Farklı boyutlardaki kaplar için yüksekliği ayarlanabilir stand
  • İki farklı porsiyon boyutunu programlama işlevi

Pakete dâhil edilen sıra dışı manyetik tutucu, kahve stoğunu masa üzerinde fazladan yer kaplamadan buzdolabı kapağı gibi uygun bir yerde saklamaya yardımcı oluyor. Kullanıcı, kendisi için uygun iki farklı porsiyon boyutunu programlayabiliyor; sonraki kullanımlarda tüm ayarlar otomatik olarak uygulanıyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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