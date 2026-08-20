Güney Kore'nin Sebit roketi testinde acil durum yaşandı

Güney Koreli havacılık ve uzay şirketi Innospace, çok amaçlı Sebit suborbital roketinin ilk test uçuşunu gerçekleştirdi. Ancak uzaya doğru ilerleyen araç, belirlenen yörüngeden sapması nedeniyle uçuş sırasında durduruldu. ixbt.com'a göre bu tür testler, teknolojik eksiklikleri belirlemek ve sistemi gelecekte geliştirmek açısından büyük önem taşıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu tarihi test uçuşunun 19 Ağustos'ta yerel saatle 16:30'da Brezilya'daki Alcântara Uzay Merkezi'nden başarıyla gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Sebit, kendi fırlatma platformundan başarıyla yükseldi ve motorunu nominal çalışma modunda ateşledi. Buna rağmen uçuşun ilk aşamalarında kontrol sistemleri yörüngede bir sapma tespit etti.

Güvenlik önlemleri ve roketin imha edilmesi

Uzay üssü, güvenlik kurallarına sıkı şekilde uyarak acil durumları önlemek amacıyla Brezilya Hava Kuvvetleri'nin FTS (Flight Termination System) adı verilen acil durumda uçuş sonlandırma sistemini etkinleştirdi. Bu mekanizmanın devreye girmesinin ardından roket, önceden belirlenmiş güvenli deniz bölgesine düştü.

Görev tamamlanmadan sonlandırılmış olsa da Innospace uzmanları başarısızlıktan önemli telemetri verileri toplamayı başardı. Özellikle fırlatma kompleksi, güç ünitesi ile yönlendirme, navigasyon ve kontrol sistemlerinin çalışması hakkında değerli bilgiler elde edildi.

İş birliği ve gelecek planları

Bu test, Brezilya'nın ulusal havacılık ve uzay altyapısının ticari amaçlarla kullanımını genişletmek üzere özel olarak kurduğu ALADA devlet şirketiyle iş birliği içinde gerçekleştirildi. Brezilya Hava Kuvvetleri de operasyonun koordinasyonuna doğrudan katıldı.

Innospace mühendisleri şu anda yörüngeden sapmanın nedenlerini belirlemek için toplanan tüm telemetri verilerini kapsamlı biçimde analiz etmeye başladı. İnceleme sonuçlarının Sebit roketinin yazılımını ve yapısını daha da geliştirmek, ayrıca gelecekteki uçuşların güvenilirliğini ve istikrarını artırmak için kullanılması planlanıyor.