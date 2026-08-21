ABD 2030'a kadar yılda binden fazla uzay uçuşu gerçekleştirebilir

ABD yönetimi, uzay araştırmalarını ve sektörünü geliştirme yolunda büyük bir stratejik adım attı. Donald Trump'ın imzaladığı yeni memoranduma göre, ABD'ye 2030 yılına kadar yılda binden fazla uzay uçuşu ve inişi gerçekleştirme görevi verildi. ixbt.com'un haberine göre bu rakam, mevcut durumdan büyük ölçüde farklı. Zira Amerikan uzay sektörü şu anda yılda ortalama 200'den fazla uçuş gerçekleştiriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İmzalanan belge, ülkenin uzay taşımacılığı altyapısının hızla geliştirilmesini ve kamu ile özel şirketler arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesini öngörüyor. Hükümet, gelecekte uçuşların gerçekleştirilmesi ve ilgili altyapının kurulması için gerekli izinlerin verilmesi sürecini önemli ölçüde hızlandırmayı planlıyor. Bu durum, sektördeki bürokratik engelleri azaltarak verimliliği artıracak.

Mars'ın Keşfi ve Robot Misyonu

Belgenin en dikkat çekici yönlerinden biri, Kızıl Gezegen'i keşfetme planlarıyla ilgili. Donald Trump özellikle Mars yüzeyine robot indirilmesinin ticari olanaklarını araştırmak üzere özel bir talimat verdi. Bu yaklaşım, gelecekte uzay araştırmalarına özel sermaye ve ileri teknolojilerin çekilmesini sağlayabilir.

Gelecekteki programlar kapsamında yalnızca otomatik cihazların gönderilmesi değil, insanların Mars'a yollanması ve güvenli bir şekilde Dünya'ya geri getirilmesi konularının da ele alınması planlanıyor. Bu girişimlerin, insanlığın yakın gelecekteki uzay olanaklarını kökten değiştirmesi bekleniyor.

Yeni stratejinin temel amacı, uçuş sıklığını büyük ölçüde artırmanın yanı sıra Dünya yörüngesinden Ay ve Mars'ın geniş çaplı keşfi programlarına aşamalı geçiş için uygun koşullar yaratmak. Uzmanlara göre bu denli büyük hedeflere ulaşmak için özel sektör ile kamu kurumlarının koordineli çalışması belirleyici önem taşıyor.