Xiaomi popüler akıllı telefon ve tabletler için yazılım desteğini kesti

·0·Teknoloji
Xiaomi popüler akıllı telefon ve tabletler için yazılım desteğini kesti

Xiaomi, cihazlarının yazılım güncellemeleri politikasında değişiklik yaparak bir dizi popüler cihazı daha EOL (End of Life) listesine ekledi. ixbt.com'un bildirdiğine göre bu aşamaya ulaşan modellere artık resmi yazılım desteği sunulmayacak. Bu durum, kullanıcılar açısından cihazların güvenliğini ve gelecekteki işlevlerini doğrudan etkileyebilir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yayımlanan güncel listeye toplam altı popüler model dahil edildi. Bunlar arasında amiral gemisi sınıfındaki Xiaomi 12S Pro ile uygun fiyatlı segmentte kullanıcılar arasında yaygın olan Redmi Note 12R de bulunuyor. Bu cihazların sahipleri bundan böyle düzenli HyperOS güncellemelerini ve aylık güvenlik yamalarını alamayacak.

Hangi modeller destekten mahrum kaldı?

Şirket politikasına göre kullanım ömrünün sonuna ulaşan cihazların kesin listesi oluşturuldu. Buna göre aşağıdaki cihazlar resmi olarak EOL statüsü aldı:

  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12 Lite
  • Redmi Pad SE
  • Redmi Note 12R
  • Redmi 12R
  • Redmi 12 5G
Bu cihazların tamamı yaşam döngülerini tamamlayarak yazılım açısından bağımsız bir aşamaya geçiyor.

Belirtildiği üzere bu listeye alınan cihazların çalışmasında herhangi bir değişiklik olmayacak; cihazlar her zamanki gibi görevlerini yerine getirmeye devam edecek. Ancak zamanla yeni siber tehditlere karşı savunmasızlıkları artacak ve HyperOS'un sonraki sürümlerinde sunulacak yeni özelliklerin bu modellere ulaşmayacağı kesinleşecek.

Bununla birlikte, son derece ciddi güvenlik tehditlerinin ortaya çıkması durumunda Xiaomi, resmi desteği sona eren cihazlar için de istisnai olarak acil durum yamaları yayımlayabilir. Yine de günlük kullanımda modern özellikleri ve üst düzey korumayı tercih eden kullanıcıların yakın gelecekte daha yeni modellere geçmeyi değerlendirmesi doğru olacaktır.

XiaomiHyperOSRedmiAkıllı TelefonTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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