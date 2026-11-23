Avrupa ve dünya futbolunun en popüler kulüpleri arasında stadyuma taraftar çekme konusunda bir sıralama yayınlandı. Transfermarkt verilerine göre, 2026/2027 sezonunda iç saha maçlarına ortalama seyirci katılımında Borussia Dortmund dünyada birinci sırada yer alıyor. Inter, Bayern Münih, Milan ve Real Madrid de ilk beşte yer aldı.

Futbolda bir kulübün gücü sadece sahadaki sonuçlar, kupalar veya transfer piyasasındaki değeriyle ölçülemez. Stadyumu dolduran taraftarlar, takıma olan güven ve her iç saha maçındaki atmosfer de kulübün itibarını belirleyen önemli faktörlerden biridir.

Alman Transfermarkt portalı, 2026/2027 sezonunda iç sahada oynanan maçlara ortalama seyirci sayısı bakımından kulüplerin sıralamasını yayınladı. Listede Almanya, İtalya, İspanya, İngiltere ve Brezilya kulüpleri bulunuyor.

Borussia Dortmund, 81.365 kişilik ortalama seyirci ile sıralamada birinci oldu.

Borussia Dortmund — dünyada en çok taraftar toplayan kulüp

Dortmund kulübü, sıralamadaki rakiplerini geride bıraktı. Borussia'nın iç saha maçlarını her seferinde ortalama 81.365 taraftar stadyumdan takip ediyor.

Alman kulübünün bu başarısı, onu sadece ülkesinde değil, dünya futbolunun en popüler takımlarından biri olarak da öne çıkarıyor.

İkinci sırada İtalyan Inter kulübü var. Milano ekibinin iç saha maçlarına ortalama 75.214 taraftar geliyor. Üçüncü sırayı ise 75.000 kişilik ortalamasıyla Bayern Münih aldı.

Dünyada iç saha maçlarına en çok taraftar toplayan TOP-10 kulüp

Transfermarkt verilerine göre, 2026/2027 sezonunda iç saha maçlarına ortalama seyirci sayısı sıralaması şu şekildedir:

Sıra Kulüp Ülke Ortalama Seyirci 1 Borussia Dortmund Almanya 81.365 2 Inter İtalya 75.214 3 Bayern Münih Almanya 75.000 4 Milan İtalya 74.545 5 Real Madrid İspanya 73.614 6 Manchester United İngiltere 72.395 7 Atletico Madrid İspanya 66.268 8 Roma İtalya 65.728 9 Flamengo Brezilya 64.711 10 Real Betis İspanya 63.309

İtalya ve İspanya kulüpleri çoğunlukta

Sıralamada İtalyan kulüpleri dikkat çekiyor. Inter, Milan ve Roma ilk onda yer alıyor. İspanya'dan ise Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Betis listeye girdi.

Almanya'nın iki kulübü — Borussia Dortmund ve Bayern Münih — ilk üçte yer aldı. İngiltere'den Manchester United, Brezilya'dan ise Flamengo TOP-10'a girmeyi başardı.

Sıralama, kulüplerin iç saha maçlarına gelen ortalama seyirci sayısına göre düzenlenmiştir. Bu rakam toplam sezon seyircisi değil, her bir iç saha maçına düşen ortalama taraftar sayısını ifade eder.